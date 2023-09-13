Сборную России скандально выгнали из самолёта в Европе. Пассажиры были в восторге

Значительная часть жизни спортсменов международного класса проходит в перелетах. К сожалению, аэропорт далеко не всегда бывает дружелюбным местом. От эксцессов не застрахованы даже национальные сборные, отправляющиеся на чемпионат мира. Одну из таких неприятных ситуаций пришлось пережить сборной России по борьбе.

Первые по медалям

Чемпионат мира по борьбе 2021 года получился для россиян в целом весьма успешным. Наши спортсмены, приехавшие в Осло под нейтральным флагом, завоевали 18 медалей, что стало лучшим результатом среди всех сборных. При этом количество золотых радовать, увы, не могло: их было всего четыре. Из-за этого по итогам соревнований Россия стала лишь четвертой, уступив пьедестал почета Ирану, США и Японии.

Отметились, прежде всего, наши вольники, взявшие три золота, серебро и четыре бронзы. На турнире блистали такие наши спортсмены, как Абдулрашид Садулаев, Загир Шахиев и Абасгаджи Магомедов, сумевшие победить в своих категория.

UWW

В греко-римской борьбе золото нам досталось всего одно — спасибо Роману Власову. Впрочем, для наших классиков чемпионат мира стал невероятно удачным: в восьми из десяти весовых категорий россияне оказывались в призах. Это стало лучшим результатом за последние 30 лет.

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Женщины соревновались только в вольной борьбе. Здесь у сборной России особого успеха не было. Лишь Надежда Соколова взяла бронзу в категории до 50 кг.

40 человек с пистолетами

Турнир выдался на славу, но прямо перед ним сборной России пришлось пережить весьма неприятную ситуацию в аэропорту. Наша команда летела в Осло транзитом через Амстердам — и именно в столице Нидерландов случился скандальный инцидент.

Сборная уже должна была вылетать в столицу Норвегии, как вдруг пришла новость, что команду в полном составе сняли с рейса. В качестве причины в СМИ называли нарушение антиковидных правил. Однако представители сборной эту информацию опровергли.

— Сначала даже не понял, что это было — половина самолета сидела без масок, мы были в масках. У одного она сползла, и это послужило основанием, чтобы нас сняли с рейса. Подошли четко именно к нам, ребят начали выводить из самолета — я сидеть на месте не буду, я свою команду оставить не могу. Вывели бы одного — все равно бы вышел бы за ним, — рассказал ТАСС тогдашний главный тренер сборной Дзамболат Тедеев.

РИА Новости

Специалист подчеркнул, что видит в случившемся провокацию. По слова Тедеева, все в самолете радовались, когда россиян выпроводили обратно в аэропорт, а снаружи спортсменов ждала группа вооруженных людей.

— Из самолета мы выходили под одобрительные реплики пассажиров в адрес стюардесс и спецслужб — «вывели, молодцы». Это откуда ненависть такая? А как из самолета вышли, там уже 40 человек с пистолетами и электрошокерами стоят. Но мы ведь спокойно вышли, ни с кем бороться не пытались, и откуда 40 человек с оружием в руках, если это только не спровоцированная акция? — сказал Тедеев ТАСС.

В Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) мгновенно взяли случившееся на контроль. Глава организации Михаил Мамиашвили сообщил, что уже следующим утром сборной все-таки вылетит в Осло. Так оно и получилось: загадочная провокация не помешала нашим ребятам приехать в столицу Норвегии и показать в целом классный результат.