Александр Чехиркин: Во время финала в Минске треснула челюсть и вылетели два зуба

Спортсмен получил травму во время финальной схватки, но выстоял и принес золото в копилку сборной России.

«МЕСЯЦ БУДУ СИДЕТЬ НА ЖИДКОЙ ПИЩЕ»

- Расскажите, что происходило в финале?

- В самом конце первого периода я поднял соперника, это был Карапет Чалян, и бросил на себя, но неудачно, он на меня упал. У меня треснула челюсть и вылетели два боковых зуба. За это бросок мне дали два очка, первый период я выиграл 5:0.

- Зубы выплюнули?

- Там осколки были. Челюсть? Нет, во время поединка не болела, а вот после – да. Во втором периоде немного поплыл, соперник активизировался, почти догнал меня – провел два удачных действия. Счет стал 5:4. В третьем периоде мне удалось набрать еще два балла. Карапет тоже набрал два балла, но за две секунды до конца. В итоге я победил со счетом 7:6.

- Сейчас жевать тяжело?

- Врачи вначале хотели поставить шины, но потом решили, что достаточно будет месяц посидеть на жидкой пище – трещина срастется.

- Вам и к стоматологу нужно сходить, но рот широко сейчас не откроешь.

- В деревне Игр были отличные врачи, я с утра сходил к стоматологу, он все сделал в лучшем виде.

- Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сказал, что наши борцы на Играх в Минске должны заявить о себе, как о претендентах на участие в чемпионате мира. Как полагаете, вы заявили?

- Заявить-то заявил, но с моей челюстью… Перед чемпионатом мира должен пройти отборочный турнир, пока не ясно, смогу ли я в нем участвовать. В моем весе очень сильный конкурент – двукратный олимпийский чемпион Роман Власов. Он победил на чемпионате Европы в апреле, я сейчас – в Минске. Все должен решить отборочный турнир, но не знаю, поеду ли туда (чемпионат пройдет 14-22 сентября в столице Казахстана Нур-Султане. - Прим. ред.). В Казахстане важно завоевать олимпийскую лицензию, для этого нужно попасть в пятерку.

- Какие у вас отношения с Власовым – созваниваетесь?

- Нормальные отношения, дружеские - созваниваемся, общаемся. Но следуем известной поговорке: на ковре враги, за ковром друзья.

«ДРУЗЬЯ ПОМОГЛИ СОБРАТЬ ДЕНЬГИ НА АПЕЛЛЯЦИЮ В C А S »

- «Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин из-за положительной допинг-пробы лишен серебра чемпионата мира 2017 года в Париже», сообщение от 27 февраля 2018 года. Что скажете?

- У меня была типичная борцовская травма: появились две межпозвоночные грыжи. В 2014 году все это обострилось, я уже собирался заканчивать карьеру. Но мне посоветовали одну клинику в Германии. Там прошел курс лечения – помогло. Затем туда нужно было периодически ездить, делать уколы.

- Что за уколы?

- Противовоспалительные препараты. Мы уточнили – не входят ли эти препараты в запрещенный список ВАДА. Оказалось – не входят. Но выяснилось, что их обязательно нужно указывать в протоколе при сдаче допинг-проб. Мы этого не знали. В общем, на ровном месте вляпались в историю.

- На какой срок вас изначально дисквалифицировали?

- Пришла бумага, что у меня что-то нашли, и был указан срок - четыре года. Мы стали собрать все документы, различные справки - как лечились, когда и где делали эти уколы. Очень здорово помог спортивный юрист Артем Пацев. Без него во всех этих бумагах и регламентах трудно разобраться.

- Услуги юриста, подготовка апелляции стоят немалых денег. Сами вряд ли смогли это потянуть.

- Да, все это недешево стоит. Половину суммы оплатила федерация борьбы Ростовской области, оставшуюся сумму друзья помогли собрать.

- Сами ездили на слушанья Спортивного арбитражного суда в Лозанну?

- В моем случае в этом не было необходимости, даже Артем Пацев не ездил, давал пояснения по скайпу. Надо отдать должное Артему, помог очень сильно, в результате мне скостили срок до минимального – до четырех месяцев.

«БРАТ ПОДАРИЛ БОЕВУЮ КАЗАЦКУЮ ШАШКУ»

- Вы же родились в Константиновке. В Ростовской области все-таки вид спорта номер один футбол. Почему борьба?

- Футбол как-то мимо меня прошел, никогда большого интереса не вызывал.

В Константиновке сразу стал заниматься вольной борьбой и уже ни на что больше не отвлекался. В 15 лет выиграл чемпионат области, причем по греко-римской борьбе, хотя занимался вольной, и меня пригласили в Ростовский спортинтернат.

- Кумиры у вас были?

- Не могу сказать, что кто-то боготворил. Борьба в Ростовской области всегда была на высоком уровне. Со мной в одном зале тренировались чемпионы Европы и мира, олимпийский чемпион Вартерес Самургашев. Когда такие люди рядом, это здорово мотивирует.

- Сейчас модно быть казаком. Себя к казакам причисляете?

- Действительно модно появилось много самозванцев. К таким казакам себя не точно причисляю – я из древнего казачьего рода. Мои дед и прадед были казаками. У меня есть настоящая боевая казацкая шашка – брат подарил. Она переходила в нашем роду из поколения в поколение.

- Один из самых известных ростовчан Дмитрий Дибров любит повторять: мы - казаки?

- Дмитрий родом из старой столицы казачьего края – из Новочеркасска. Думаю, у него есть право так говорить. С удовольствием смотрю, как он ведет «Кто хочет стать миллионером». Кругозор потрясающий.

- Следите за земляками, которые вышли на федеральный уровень?

- Вы кого имеет в виду? Как-то так, с ходу не скажу.

- Баста. Его слушаете?

- Конечно, Баста! Просто немного растерялся. Его все слушают, и не только в России.

- Есть еще Вася Обломов с песней «Еду в Магадан».

- Да, это популярная песня.

- На левый берег Дона часто выбираетесь?

- Часто, там много ресторанов, очень вкусно готовят – уху, шашлыки.

- Говорят, в Ростове потрясающие раки. Что в них особенного – это миф или правда?

- Ну я других и не ел, но наши, ростовские, действительно вкусные.

- Больше времени в Ростове проводите или в разъездах?

- Пожалуй, больше в разъездах. Много времени провожу на сборах. У нас с женой две девочки - пяти и девяти лет. Когда собираюсь в дорогу, дочки просят, чтобы не уезжал – сильно скучают.

НАША АНКЕТА

Шашлык или пицца?

Разве пицца сравнится с шашлыком?!

Ростов или Москва?

Однозначно, Ростов - это дом.

«Батька-атаман» или «Левый берег Дона»?

Мне ближе «Батька-атаман».

Отдых на берегу Дона или на Мальорке?

Отвечу патриотично – на берегу Дона.

БМВ или Мерседес?

«Тойота Камри». Очень доволен, пока ни о какой другой машине не думаю.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Алекса́ндр ЧЕХИ́РКИН

Родился 13 марта 1996 года в г. Константиновка (Ростовская область).

Борец греко-римского стиля.

Победитель Кубка мира-2013, чемпион Европы-2014.

Чемпион мира-2018, победитель II Европейских игр-2019.