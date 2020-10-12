Дуэль чемпионов мира и 200 залов для борьбы в школах

Дуэль чемпионов мира Степана Маряняна и Сергея Емелина в финале категории до 60 кг была самым ожидаемым событием Кубка России. Схватка завершилась со счетом 4:4, но за счет броска на четыре балла победу одержал Марянян.

– Серега – достойнейший соперник. Понятно, что мы оба сегодня не в лучших кондициях, но я оказался чуточку сильнее. Спасибо большое за схватку – это была настоящая борьба, он сражался до последней секунды. Думаю, наш финал показал, насколько у нас сильная конкуренция в весе – дай Бог, чтобы на Олимпийских играх это принесло плоды, – отметил победитель.

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов уверенно выиграл в весе до 77 кг. В олимпийских весовых категориях также победили призер Рио-2016 Сергей Семенов (130 кг), чемпионы мира Артем Сурков (67 кг), Никита Мельников (97 кг) и призер чемпионата Европы Александр Комаров (87 кг).

В дни Кубка России в Уфе прошла конференция «Спорт против COVID-19: взгляд из сердца Евразии», организованная спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт». Основной темой дискуссии стало взаимодействие сфер спорта и образования.

– Во время Кубка России мы открыли залы борьбы в 46 общеобразовательных школах в различных районах республики. К 2024 году доведем эту цифру до 200 школ. Когда-то из этой программы вырастут великие спортсмены, но главное, что создаются возможности для приобщения детворы к спорту, формирования здорового поколения, – рассказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.