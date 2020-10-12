Дуэль чемпионов мира и 200 залов для борьбы в школах

Дуэль чемпионов мира Степана Маряняна и Сергея Емелина в финале категории до 60 кг была самым ожидаемым событием Кубка России. Схватка завершилась со счетом 4:4, но за счет броска на четыре балла победу одержал Марянян.
– Серега – достойнейший соперник. Понятно, что мы оба сегодня не в лучших кондициях, но я оказался чуточку сильнее. Спасибо большое за схватку – это была настоящая борьба, он сражался до последней секунды. Думаю, наш финал показал, насколько у нас сильная конкуренция в весе – дай Бог, чтобы на Олимпийских играх это принесло плоды, – отметил победитель.
Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов уверенно выиграл в весе до 77 кг. В олимпийских весовых категориях также победили призер Рио-2016 Сергей Семенов (130 кг), чемпионы мира Артем Сурков (67 кг), Никита Мельников (97 кг) и призер чемпионата Европы Александр Комаров (87 кг).
В дни Кубка России в Уфе прошла конференция «Спорт против COVID-19: взгляд из сердца Евразии», организованная спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт». Основной темой дискуссии стало взаимодействие сфер спорта и образования.
– Во время Кубка России мы открыли залы борьбы в 46 общеобразовательных школах в различных районах республики. К 2024 году доведем эту цифру до 200 школ. Когда-то из этой программы вырастут великие спортсмены, но главное, что создаются возможности для приобщения детворы к спорту, формирования здорового поколения, – рассказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Башкортостан является пилотным регионом для программы Федерации спортивной борьбы России «Борьбу – в школу!», которая охватывает более 300 школ в 40 регионах страны.
– Любой мальчишка в детстве хочет научиться бороться, и мы видим, как в Башкирии спорт идет в школы навстречу детворе. Хочу подчеркнуть, что в регионе системно создается пирамида развития борьбы, начиная с качественного фундамента, – подчеркнул президент ФСБР, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили.
Отметим, что программу развития спортивной борьбы глава Башкортостана Радий Хабиров презентовал прошлым летом на сессии «Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход» Петербургского международного экономического форума. В ходе той дискуссии он также рассказал о программе строительства бассейнов и обучения плаванию всех школьников региона. До конца года в Башкортостане планируют завершить проектирование типового спорткомплекса с бассейном. Шестнадцать таких объектов заработают к 2024 году.
– Башкирия представила модель эффективного взаимодействия сфер спорта и образования, заслуживающую тиражирования. Учитывая, что ковидная реальность обусловила необходимость пересмотра миссии спорта, выведение его роли на передовую постпандемийных решений по формированию здоровья граждан, развития гармоничной личности, такой опыт приобретает особое значение, – подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс, глава Комиссии «Спорт для всех» Объединенного мира борьбы Георгий Брюсов, который был модератором дискуссии.
В ходе конференции состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Фонда Росконгресс, «РК-Спорт» и Республики Башкортостан о совместном продвижении спортивных проектов. Одним из них будет чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров, который Уфа примет летом 2021 года.