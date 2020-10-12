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Дуэль чемпионов мира и 200 залов для борьбы в школах
12 октября 15:00

Дуэль чемпионов мира и 200 залов для борьбы в школах

Лидеры греко-римской борьбы вернулись на ковер на Кубке России, прошедшем в Уфе.

Дуэль чемпионов мира Степана Маряняна и Сергея Емелина в финале категории до 60 кг была самым ожидаемым событием Кубка России. Схватка завершилась со счетом 4:4, но за счет броска на четыре балла победу одержал Марянян.

Серега – достойнейший соперник. Понятно, что мы оба сегодня не в лучших кондициях, но я оказался чуточку сильнее. Спасибо большое за схватку – это была настоящая борьба, он сражался до последней секунды. Думаю, наш финал показал, насколько у нас сильная конкуренция в весе – дай Бог, чтобы на Олимпийских играх это принесло плоды, – отметил победитель.

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов уверенно выиграл в весе до 77 кг. В олимпийских весовых категориях также победили призер Рио-2016 Сергей Семенов (130 кг), чемпионы мира Артем Сурков (67 кг), Никита Мельников (97 кг) и призер чемпионата Европы Александр Комаров (87 кг).

В дни Кубка России в Уфе прошла конференция «Спорт против COVID-19: взгляд из сердца Евразии», организованная спортивной платформой Фонда Росконгресс «РК-Спорт». Основной темой дискуссии стало взаимодействие сфер спорта и образования.

Во время Кубка России мы открыли залы борьбы в 46 общеобразовательных школах в различных районах республики. К 2024 году доведем эту цифру до 200 школ. Когда-то из этой программы вырастут великие спортсмены, но главное, что создаются возможности для приобщения детворы к спорту, формирования здорового поколения, рассказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Башкортостан является пилотным регионом для программы Федерации спортивной борьбы России «Борьбу в школу!», которая охватывает более 300 школ в 40 регионах страны.

Любой мальчишка в детстве хочет научиться бороться, и мы видим, как в Башкирии спорт идет в школы навстречу детворе. Хочу подчеркнуть, что в регионе системно создается пирамида развития борьбы, начиная с качественного фундамента, подчеркнул президент ФСБР, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили.

Отметим, что программу развития спортивной борьбы глава Башкортостана Радий Хабиров презентовал прошлым летом на сессии «Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход» Петербургского международного экономического форума. В ходе той дискуссии он также рассказал о программе строительства бассейнов и обучения плаванию всех школьников региона. До конца года в Башкортостане планируют завершить проектирование типового спорткомплекса с бассейном. Шестнадцать таких объектов заработают к 2024 году.

Башкирия представила модель эффективного взаимодействия сфер спорта и образования, заслуживающую тиражирования. Учитывая, что ковидная реальность обусловила необходимость пересмотра миссии спорта, выведение его роли на передовую постпандемийных решений по формированию здоровья граждан, развития гармоничной личности, такой опыт приобретает особое значение, подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс, глава Комиссии «Спорт для всех» Объединенного мира борьбы Георгий Брюсов, который был модератором дискуссии.

В ходе конференции состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Фонда Росконгресс, «РК-Спорт» и Республики Башкортостан о совместном продвижении спортивных проектов. Одним из них будет чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров, который Уфа примет летом 2021 года.

источник: «Советский спорт»
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