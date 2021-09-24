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Турнир по греко-римской борьбе памяти Т. Калимулина состоится в г. Омске
24 сентября 12:00

Турнир по греко-римской борьбе памяти Т. Калимулина состоится в г. Омске

27 сентября 2021 года в г. Омске состоится четвертый Всероссийский турнир памяти Тимержана Калимулина по греко-римской борьбе среди юношей 14–15 лет. 

Соревнования посвящены одному из лучших спортсменов за всю историю омского спорта.

«Маэстро борьбы» – так называли Тимержана Калимулина, обладавшего филигранной техникой и феноменальной пластичностью, о его хитроумных многоходовых комбинациях и виртуозных амплитудных бросках ходили легенды.

Тимержан Мидхатович Калимулин (24.09.1961–24.07.2016) – мастер спорта международного класса, многократный победитель первенства СССР среди юниоров, в 1981 году стал серебряным призёром молодежного первенства мира. За свою спортивную карьеру становился победителем многих международных соревнований, чемпионом и призёром чемпионатов СССР. В 1985 году выиграл Кубок мира, в 1986 году стал чемпионом Европы и серебряным призёром чемпионата мира.

Выпускник Омского государственного института физической культуры, Тимержан Калимулин работал инструктором по спорту в Омском областном совете «Динамо», возглавлял региональную федерацию греко-римской борьбы, был старшим тренером сборной команды Сибири, а также являлся президентом Сибирской федерации борьбы на поясах. С 2004 года работал тренером в ДЮСШ №19. Его воспитанники становились победителями и призёрами отечественных и международных турниров. В частности, под его руководством проходил подготовку серебряный призёр первенства Европы, чемпион России по греко-римской борьбе Антон Ботев. Многие ученики прославленного борца прошли через горячие точки.

Тимержан Мидхатович говорил: «Каждому тренеру хочется вырастить чемпиона, но основная цель – вырастить из мальчишек настоящих мужчин и достойных защитников Родины».

Свое напутственное слово участникам турнира сказал трёхкратный победитель Олимпийских игр, сенатор от Законодательного собрания Новосибирской области Александр Александрович Карелин.

Онлайн-трансляцию торжественного открытия турнира, которое состоится 27.09.2021 г. в 14.00 по московскому времени, можно посмотреть по ссылке.

Подробности можно узнать на сайте.

источник: «Советский спорт»
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