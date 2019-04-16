Степан Маранян: Выиграл все схватки досрочно, не все победы были легкими Российский борец стал чемпионом Европы в весовой категории до 63 кг.

Российский борец греко-римского стиля Степан Маранян прокомментировал свою победу на чемпионате Европы в Бухаресте в весовой категории до 63 кг.

«Я действительно выиграл все схватки досрочно, но не все эти победы оказались легкими, – приводит News.ru слова 27-летнего российского борца. – Особенно непростым был полуфинальный поединок с грузинским борцом Левани Кавжарадзе. В нем постоянно чувствовалось напряжение, было много активных действий со стороны соперника.

В финале тоже нельзя было расслабляться. Все-таки мне противостоял призер Олимпийских игр норвежец Стиг-Андре Берге. В каждой схватке я настраивался на победу, и этот настрой помог мне дойти до конца».

Отметим, что Маранян впервые стал чемпионом Европы, при этом в прошлом году он завоевал золото на чемпионате мира в Будапеште.