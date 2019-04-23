Темнокожий украинский борец хотел бы стать президентом, как Обама - Советский спорт
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23 апреля 2019 11:27Греко-римская борьба

Темнокожий украинский борец хотел бы стать президентом, как Обама

Владимир Зеленский стал новым президентом Украины, сменив на этом посту Петра Порошенко.

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 Жан Беленюк прокомментировал результаты выборов президента Украины.

«Насколько понимаю, мы идем по американскому политическому пути развития: у них президентом был актер, вот и у нас стал, у них был Барак Обама, ну… дай бог», — написал Беленюк, добавив хештеги #Обамадалшанс и #странавозможностей.

Украинский борец является чемпионом мира 2015 года, трехкратным чемпионом Европы и серебряным призером Европейских игр.

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