Манцигов стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в категории до 72 кг - Советский спорт
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15 сентября 2019 18:54Греко-римская борьба

Манцигов стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в категории до 72 кг

Россиянин Абуязид Манцигов выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе в категории до 72 кг.

В финале соревнований, которые проходят в Нур-Султане (Казахстан) в весовой категории до 72 кг российский спортсмен одержал победу со счетом 9:0 над представителем Узбекистана Арамом Варданяном.

Добавим, что бронзовые награды достались Балинту Корпаши из Венгрии и Аику Мнацаканяну из Болгарии.

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