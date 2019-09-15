Манцигов стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в категории до 72 кг Россиянин Абуязид Манцигов выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе в категории до 72 кг.

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В финале соревнований, которые проходят в Нур-Султане (Казахстан) в весовой категории до 72 кг российский спортсмен одержал победу со счетом 9:0 над представителем Узбекистана Арамом Варданяном.

Добавим, что бронзовые награды достались Балинту Корпаши из Венгрии и Аику Мнацаканяну из Болгарии.