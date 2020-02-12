На чемпионате Европы по греко-римской борьбе Абдулаев выиграл серебро, а Головин – бронзу Соревнования проходят в Риме.

На чемпионате Европы по греко-римской борьбе в столице Италии Риме сборная России 12 февраля завоевала две медали. Назир Абдулаев стал серебряным призером в весовой категории до 67 кг. В финале 28-летний чемпион России уступил норвежцу Мортену Торессену.

24-летний Александр Головин завоевал бронзовую награду в турнире весовой категории до 97 кг. В схватке за 3-е место Головин одержал досрочную победу над спортсменом из Чехии Артуром Омаровым со счетом 8:0.

Еще два российских борца греко-римского стиля боролись за бронзу, но уступили. В весовой категории Жамболат Локьяев проиграл грузину Амирану Шавадзе по качеству приемов, а Адам Курак в весовой категории до 72 кг потерпел неудачу в медальной схватке с соперником из Азербайджана Улву Ганизаде.