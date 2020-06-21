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21 июня 15:44
автор: Шарафудинов Виктор

Греко-римскую борьбу собираются исключить из программы Олимпийских игр

Олимпиада в Токио может стать последней для представителей классического вида спорта.

Член исполнительного комитета Объединенного мира борьбы (UWW), временно исполняющий обязанности главы Федерации борьбы Азербайджана Намиг Алиев сообщил о том, что греко-римская борьба, скорее всего, будет исключена из программы Олимпийских игр.

«В последнее время этот вид борьбы был несколько забыт, несмотря на то, что международная федерация UWW вносит изменения в некоторые правила, чтобы улучшить содержание. Пляжная борьба была включена в программу юношеских Олимпийских игр, мы на протяжении нескольких лет выступаем в этом виде и у нас есть свои чемпионы. Судя по обсуждениям на исполкоме UWW, скорее всего, греко-римская борьба не будет включена в программу Олимпийских игр – 2024», – цитирует слова Алиева официальный сайт Федерации борьбы Азербайджана.

Греко-римская борьба была представлена еще в программе первых Олимпийских игр современности в 1896 году в Афинах. Соревнования по этому виду спорту на Олимпиадах не проводили лишь однажды – в 1900 году в Париже.

Французская столица вновь примет Олимпийские игры в 2024 году (с 26 июля по 11 августа).

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Греко-римскую борьбу собираются исключить из программы Олимпийских игр
Олимпиада в Токио может стать последней для представителей классического вида спорта.
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