Оставьте Далалояна в покое: он прав, а Винер оскорбила всю страну

Далалоян - олимпийский чемпион, чемпион мира 2018 года в личном многоборье. Но не медали - главное. Главное, Артур - герой. Все в курсе этой истории: в апреле он порвал ахилл, на восстановление отводили полгода, однако гимнаст умудрился не только восстановиться, но и набрать форму к Играм в Токио. Конечно, наши парни в командном многоборье боролись бы за медали и без Артура, но за победу – только с ним. И в итоге победили!

- Безусловно, у всех это вызвало бурное... Ладно, не буду говорить за всех. Скажу за себя. Моя первая реакция - легкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам - из-за невезения, травм или спорного судейства - в призеры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных.

Дальше Артур высказал непопулярную мысль , что никакого заговора против России не было: за девочек обидно, но это решение судей.

Вполне взвешенная позиция профессионала, который имеет право на свое мнение. Правда, как оказалось, некоторые считают, что не все в стране это право имеют.

Началось безумие: слова Далалояна начали трактовать и комментировать все, кому не лень. Для начала это сделали коллеги-журналисты. Вот заголовок: «Далалояна возмутили награды Авериных!» Понятно, что клики превыше всего, но даже дети осознают, что «легкое непонимание» и «возмущение» находятся на разных полюсах эмоционального спектра. Как можно так передергивать слова?

Дальше - комментарии. По любому поводу у нас принято звонить депутатам, у которых часто на всех одно мнение, а еще подчас они действуют по принципу «не читал, но осуждаю». Просмотрите слова Артура еще раз, он же говорит, что не совсем справедливо поступили с теми, кто «в призеры не попали, но остались незамеченными». То есть это камешек в огород не Дины, которая стала второй, а Арины, занявшей четвертое место. Она должна была подстраховать сестру, но выступление, откровенно говоря, провалила. При этом дорогостоящий автомобиль ей вручили.

И вот депутатские комментарии.

Светлана Журова: «Странно, что коллега-спортсмен так отреагировал. Не знаю, может, у него настроения не было. Для меня это был человек, который не может так сказать – он меня удивил».

Дальше Журова рассказывает, что общалась с синхронистками, где запасная не получает медаль (такое положение дел, кстати, не только в синхронном плавании, еще, например, в фехтовании). И заявляет, что это несправедливо. Но такой же вывод при желании можно сделать и из слов Далалояна.

«Есть такие моменты – можно же таким людям компенсировать их труд, если есть возможность. Раз была возможность так наградить Дину, значит, и обсуждать тут нечего. Это нормально, и я абсолютно согласна с этим решением», - цитирует Журову «Газета.ру».

Но Далалоян же говорил об Арине. Почему ее наградили в обход правил, а еще 16 (!) российских спортсменов, занявших четвертое место с наградой обошли. Только из-за скандала с судейством, но это несправедливо и об этом говорит Артур.

Ирина Роднина называет слова гимнаста дурным тоном, а Дмитрий Свищев считает, что комментировать решения Фонда поддержки олимпийцев - некорректно. Из слов последнего можно понять, что имеется в виду Дина. Не читал, но осуждаю.

Но Свищев хотя бы знает что решение принимает Фонд поддержки олимпийцев. По мнению Родниной этим занимается президент страны (других забот у него что ли нет?). Так же думает и Ирина Винер-Усманова, которая считает, что может не выбирать выражений. Ее комментарий Sport24 - далеко за гранью добра и зла: «В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину – справедливо, то почему кто-то с этим спорит».

Опять упоминание президента страны, опять Дина, а не Арина. Но не это главное. Человек походя оскорбляет не только Артура, но и всю страну, в которой «слишком много идиотов». А еще считает, что имеет право навязывать нам азиатчину. Это в Туркменистане президент страны говорит, а все записывают. А тот, кто плохо записывает, роет каналы. У нас же - демократическая страна, в которой каждый человек в корректной форме, как это сделал Далалоян, может высказать свое мнение даже если оно не совпадает с позицией первого лица государства.

Или я ошибаюсь?