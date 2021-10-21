Абсолютный ангел. Ангелина Мельникова - абсолютная чемпионка мира

Эх, жаль Байлз не приехала! Четырехкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, великая Симона Байлз. Великая, которую не видящие дальше своего носа американцы называют величайшей. Не знают они о Ларисе Латыниной и Агнеш Келети, Наде Команечи и Людмиле Турищевой, Ольге Корбут и других. Воспринимают психологический срыв Симоны в Токио как проявление героизма. Представляю, что бы сделали с той же Мельниковой, откажись она от соревнований на Олимпиаде потому что «психологическое здоровье должно быть на первом месте, иначе вы не будете получать удовольствие от спорта». Вот героизм! Бросить подруг по команде в самый тяжелый момент. Впрочем, согласно новой американской этике, вы либо считаете это героизмом, либо вы расист.

Источник фото: Instagram Международной федерации гимнастики

Так вот: жаль, что Байлз не приехала. Теперь американцы будут говорить, что Мельникова победила в отсутствие примы мировой гимнастики. Нет! Это была совершенно заслуженная победа, к которой Ангелина шла много лет. Начала с десятого места, потом было - пятое, затем - третье. Прогресс неслучаен и очевиден, а итоговый успех - совершенно заслуженный.

Теперь Геле можно простить и пост полуторамесячной давности, когда она пожаловалась в соцсети на необходимость провести в заточении семь дней (в итоге получилось восемь) перед встречей олимпийцев с Владимиром Путиным. Тогда это воспринималось, почти как наглость - на карантине перед визитом к главе государства сидят люди и постарше и не жалуются. Но понятно, что Мельникова переживала за выступление на чемпионате мира, до которого оставалось всего ничего.

Зря переживала! Форму не растеряла и выступила в японском Катакюсю просто великолепно. В отсутствие Байлз конкуренцию новой приме спортивной гимнастики оказали две другие американки - Лиэнн Вонг и Кайла ДиЧелло. На опорном прыжке все будущие медалистки показали два винта Юрченко. ДиЧелло получила 14,600 балла, Мельникова - 14,466, Вонг - 14,341.

После коронного российского снаряда - брусьев - Мельникова с результатом 14,533 вышла в лидеры. А вот ДиЧелло упала и почти выбыла из борьбы за золото. Определяющим - быть или не быть на пьедестале - как обычно, стало бревно. Все претендентки на награды устояли, хотя ДиЧелло это удалось с огромным трудом. А вот вторая россиянка, Владислава Уразова, до этого снаряда претендовавшая на награду, упала: бревно встало шлагбаумом на ее пути к медали.

Источник фото: Instagram Международной федерации гимнастики

Перед последним видом Ангелина выигрывала у Вонг почти полбалла, и хоть и проиграла американке в вольных упражнениях, но сумела победить по сумме всех видов благодаря хорошему заделу. Такми образом, впервые с 2010 года, когда абсолютной чемпионкой мира стала Алия Мустафина, россиянка сумела выиграть в личном многоборье.

СТАТИСТИКА

Чемпионат мира. Женщины. Личное многоборье. 1. Ангелина Мельникова (Россия) – 56,632 балла. 2. Лиэнн Вонг – 56,340. 3. Кайла ДиЧелло (обе – США) – 54,566. 4. Владислава Уразова (Россия) – 53,598.