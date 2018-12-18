Валентина Родионенко: Пасека получила от врачей разрешение на занятие спортом

Спортивная гимнастика 18 декабря 2018 18:57 Источник: ТАСС

Двукратная чемпионка мира в опорном прыжке Мария Пасека получила от российский врачей разрешение на занятие спортом, об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Мария получила официальное заключение российских врачей, которые разрешили ей профессионально заниматься спортом. Спортсменка уже вовсю тренируется сейчас на «Озере Круглом», – приводит слова Родионенко ТАСС.

Напомним, двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике в середине декабря 2017 года перенесла операцию на спине и с тех пор ни разу не выходила на старт.