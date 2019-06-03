Мустафина из-за травмы не сможет выступить на Европейских играх в Минске II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина не сможет выступить на Европейских играх в Минске.

«У Алии случился надрыв связки голеностопного сустава на одной из майских тренировок. Она проходила обследование у нескольких врачей, которые рекомендовали гимнастке пока не нагружать травмированную ногу. Поэтому было принято решение не отправлять Мустафину в Минск. На Европейских играх Алию заменит Анастасия Ильянкова», - цитирует Родионенко ТАСС.

В мужской сборной России изменений нет. От нашей команды выступят Давид Белявский, Дмитрий Ланкин и Владислав Поляшов.

Напомним, в апреле 24-летняя Мустафина пропустила чемпионат Европы в Шецине.