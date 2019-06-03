Мустафина из-за травмы не сможет выступить на Европейских играх в Минске - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 июня 2019 11:34Спортивная гимнастикаСметанникова Дарья

Мустафина из-за травмы не сможет выступить на Европейских играх в Минске

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина не сможет выступить на Европейских играх в Минске.

«У Алии случился надрыв связки голеностопного сустава на одной из майских тренировок. Она проходила обследование у нескольких врачей, которые рекомендовали гимнастке пока не нагружать травмированную ногу. Поэтому было принято решение не отправлять Мустафину в Минск. На Европейских играх Алию заменит Анастасия Ильянкова», - цитирует Родионенко ТАСС.

В мужской сборной России изменений нет. От нашей команды выступят Давид Белявский, Дмитрий Ланкин и Владислав Поляшов.

Напомним, в апреле 24-летняя Мустафина пропустила чемпионат Европы в Шецине.

30/05 21:45Теннис
Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этомСлепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку.
01/06 09:09ММА
Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах.
03/06 08:00Футбол
«Неймара развели на изнасилование? Скоро то же самое будет в России!»Мы спроецировали разгоревшийся вокруг бразильской звезды «ПСЖ» Неймара секс-скандал на российскую действительность.
28/05 21:00Теннис
Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановитьсяВсего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса».
02/06 13:30Футбол
Резиновые дубинки, красный хор и полуобженка. Что окружало финал Лиги чемпионовВ субботу в финале Лиги чемпионов-2019 «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэи» 2:0 и в шестой раз завоевал почетный трофей. Корреспондент «Советского спорта» был на стадионе «Ванда Метрополитано» и все видел своими глазами.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
02/06 10:10Футбол
Чужие здесь не ходят. Почему у «Тоттенхэма» не было ни полшансаЮрий Цыбанев – о великой тайне Лиги чемпионов.
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
29/05 16:45Хоккей
Забудьте об НХЛ! Без игроков КХЛ не было бы сборной РоссииНа чемпионате мира 2019 года Континентальную хоккейную лигу представляли 12 игроков. Именно они создали костяк сборной России в Словакии.
03/06 12:00Хоккей
Люди, зачем вы убиваете хоккей?Полемические заметки обозревателя «Советского спорта».
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
02/06 10:45Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
30/05 20:00Хоккей
«Ак Барс» и «Магнитка» усилились россиянами из НХЛ. Кто вернулся из Америки в КХЛИгорь Ожиганов и Егор Яковлев переехали в Россию, а «Сибирь» подписала бывшего вратаря «Витязя».
03/06 09:30Футбол
«Ваню волнуют только деньги». Интервью-триллер Катерины НовосельцевойНа днях гостем редакции «Советского спорта» стала супруга защитника «Ростова» Ивана Новосельцева – Катерина Кейру. Больше двух часов она рассказывала, а мы слушали, как ее муж губил свою карьеру, бросил ее с будущим ребенком, вывел все общие деньги на чужие счета и болел против сборной России на домашнем ЧМ.
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
30/05 21:00Хоккей
Третьяк вручил медаль Третьяку. Как чествовали ЦСКАНа «ЦСКА Арене» в «Парке легенд» состоялся вечер в честь обладателя Кубка Гагарина, 24-кратного чемпиона страны ЦСКА.
02/06 07:00Хоккей
«Сент-Луис» получил семь шайб. «Бостон» был безжалостен в большинстве«Мишки» на одну победу ближе к Кубку Стэнли.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
02/06 00:33Футбол
Динияр Билялетдинов: «Финал? Я запомнил спорный пенальти и выбежавшую девушку»Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом», в котором победу одержали подопечные Клоппа со счетом 2:0.  
31/05 18:00Бокс
Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта».
02/06 19:30Футбол
Станет ли «Ливерпуль» новым «Реалом»?«Советский спорт» разбирается, по какому пути пойдет европейский клубный футбол в ближайшие годы.
28/05 21:30Теннис
Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй кругОбе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе».
30/05 13:00Хоккей
Россия посмотрела четвертьфинал ЧМ с американцами – и уехала на дачуОпубликованы телерейтинги за прошлую неделю. Новый рекорд спортивного года установил матч чемпионата мира Россия – США.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
02/06 14:00Футбол
Сергей Песьяков: Шансы сыграть в ближайших матчах сборной России у меня минимальныеВратарь сборной России поделился впечатлениями от пребывания в сборной России, а также от финала Лиги чемпионов.
29/05 14:00Хоккей
Гусев и Гавриков попробуют покорить Америку. Кто сменил КХЛ на НХЛВ межсезонье 14 российских игроков КХЛ переехали за океан. «Советский спорт» рассказывает, что ждет этих хоккеистов в НХЛ.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
Новости
12:01 Футбол Мбаппе получил повреждение голеностопа в матче с Боливией
11:52 Футбол Главный тренер сборной Сан-Марино: Мы работаем, чтобы поднять планку наших навыков
11:48 Футбол Директор «Чертаново» Николай Ларин: Хоть ночью разбуди, поедем играть со сборной
11:42 Футбол Гризманн не знает, где продолжит карьеру
11:39 Футбол Тайсон может перейти в «Рому» в случае назначения Фонсеки
11:34 Спортивная гимнастика Мустафина из-за травмы не сможет выступить на Европейских играх в Минске
11:24 Хоккей Владимир Тарасенко: Счет в финале 1-2, о каких прижатых спинах вы говорите?
11:21 Футбол В финальной части Лиги наций будет использоваться VAR
11:18 Футбол Хосеп Гвардиола: Тренировать «Барселону»? Этот этап пройден
11:04 Хоккей Давид Пастрняк: Маршанд – MVP-плохиш, играй он за соперника, я бы его ненавидел
11:00 Футбол «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта» Аскасибара
10:55 Хоккей Вячеслав Быков: Финны так изучили нас, что сыграли безупречно, как по нотам
10:50 Футбол Натхо выразил готовность вернуться в ЦСКА
10:48 Футбол Алан Ширер: Кейн совсем не выглядел нужным в финале Лиги чемпионов
10:45 Футбол Жозе Моуринью: В финале ЛЧ мы не увидели и 50% всех возможностей Кейна
10:39 Футбол Игорь Колыванов: Может, «Торпедо» сразу поставят задачу выхода в РПЛ
10:37 Футбол Моуринью оценил верность назначения пенальти в финале Лиги чемпионов
10:34 Футбол Сегодня сборная России проведет контрольный матч с «Чертаново»
10:31 Футбол Ибрагимович забил эффектный гол через себя (видео)
10:26 Футбол Игорь Колыванов: В ФНЛ краснеть за «Торпедо» не будут
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика