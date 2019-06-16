Известная гимнастка погибла под колесами автомобиля

Известная советская гимнастка, тренер и судья Любовь Рассыхина трагически погибла во Львове. Об этом сообщил ее муж, бывший футболист и пресс-атташе «Карпат» Юрий Назаркевич.
– Трагически погибла Любовь Рассыхина. Женщина шла на поезд, ехала к своей дочери. К сожалению, смерть наступила мгновенно. Мастеру спорта по гимнастике, судье международной категории Любовь Рассыхиной было 77 лет и она несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА, – написал Назаркевич в своем фейсбуке.
Трагедия произошла утром 16 июня на улице Привокзальной.
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