Известная гимнастка погибла под колесами автомобиля Спортсменке было 77.

Известная советская гимнастка, тренер и судья Любовь Рассыхина трагически погибла во Львове. Об этом сообщил ее муж, бывший футболист и пресс-атташе «Карпат» Юрий Назаркевич.

– Трагически погибла Любовь Рассыхина. Женщина шла на поезд, ехала к своей дочери. К сожалению, смерть наступила мгновенно. Мастеру спорта по гимнастике, судье международной категории Любовь Рассыхиной было 77 лет и она несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА, – написал Назаркевич в своем фейсбуке.

Трагедия произошла утром 16 июня на улице Привокзальной.