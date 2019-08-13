Тренер сборной России: Думаю, Мустафина закончит карьеру Двукратная олимпийская чемпионка отказался от отбора на чемпионат мира.

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Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина может завершить карьеру, сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«Мустафина отказалась от участия в Кубке России, – приводит «Р-Спорт» слова Родионенко. – Думаю, что она закончит.

Сначала отказалась перед Минском (где прошли Европейские игры), сейчас отказывается перед «миром». Думаю, что она понимает, что ей сложно сейчас быть в команде».

Напомним, 24-летняя гимнастка вернулась в спорт в 2017 году после рождения ребенка. В 2018 году она стала серебряным призером чемпионата мира в командном первенстве.

Кубок России пройдет с 23 по 27 августа в Пензе и станет отборочным турниром на чемпионат мира в Штутгарте (4-13 октября).

Мустафина побеждала в упражнениях на брусьях на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Кроме того, на ее счету две серебряные и три бронзовые медали Олимпиад. На чемпионатах мира она завоевала три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.