Хоркина рассказала о своей беременности

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина ждет ребенка. 14 лет назад спортсменка родила сына Святослава.
– На данный момент я сосредоточена на том, чтобы подарить планете нового жителя.
– Мальчика или девочку?
– Это тайна, – сказал Хоркина «Известиям».
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