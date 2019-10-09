Хоркина рассказала о своей беременности 40-летняя легенда гимнастики собирается рожать.

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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина ждет ребенка. 14 лет назад спортсменка родила сына Святослава.

– На данный момент я сосредоточена на том, чтобы подарить планете нового жителя.

– Мальчика или девочку?

– Это тайна, – сказал Хоркина «Известиям».