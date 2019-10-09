Россияне впервые в истории выиграли золото в командном многоборье - Советский спорт
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09 октября 2019 17:59Спортивная гимнастикаКоноплев Александр

Россияне впервые в истории выиграли золото в командном многоборье

Мужская сборная России выиграла золото в командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте. 

Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин, Иван Стретович и Артур Далалоян набрали 261,726 балла, опередив на 0,997 балла команду Китая.

Бронза у японцев – 258,159 очка.

Отметим, что сборная России никогда не побеждала на чемпионатах мира в этом виде программы.

Турнир завершится 13 октября.

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