Россияне впервые в истории выиграли золото в командном многоборье Мужская сборная России выиграла золото в командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте.

Новости СМИ2 Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин, Иван Стретович и Артур Далалоян набрали 261,726 балла, опередив на 0,997 балла команду Китая. Бронза у японцев – 258,159 очка. Отметим, что сборная России никогда не побеждала на чемпионатах мира в этом виде программы. Турнир завершится 13 октября.