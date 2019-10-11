Нагорный завоевал золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье

Россиянин по сумме шести упражнений набрал 88,772 балла. Второе место занял его соотечественник Артур Далалоян (87,165 балла). Бронзовую награду завоевал украинец Олег Верняев (86,973).
Отметим, что Нагорный впервые в своей карьере стал первым в индивидуальном многоборье на чемпионатах мира.
Добавим, что финалы в отдельных видах программы у мужчин и женщин пройдут в субботу и воскресенье.
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