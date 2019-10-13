Нагорный выиграл золото в опорном прыжке на чемпионате мира Россиянин Никита Нагорный победил в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

Новости СМИ2 Российский спортсмен показал результат 14,966 балла. Второе место занял его соотечественник Артур Далалоян (14,933). Замкнул тройку украинец Игорь Радивилов (14,749). Напомним, что ранее на турнире Нагорный завоевал золото в личном и командном многоборье. Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Штутгарт (Германия)

Мужчины

Опорный прыжок 1. Никита Нагорный (Россия) – 14,966

2. Артур Далалоян (Россия) – 14,933

3. Игорь Радивилов (Украина) – 14,749

4. Мариан Драгулеску (Румыния) – 14,624

5. Доминик Каннингем (Великобритания) – 14,566