Россия – вторая в общем зачете чемпионата мира по спортивной гимнастике Следующий турнир пройдет в 2021 году.

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В Германии завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике.

Сборная России завоевала три золотые, три серебряные и три бронзовые награды, заняв второе место в общекомандном зачете.

Первое место заняла сборная США (пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль).

Британцы – третьи (два золота, серебро и бронза).