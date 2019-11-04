Умер олимпийский чемпион Дмитрий Василенко Олимпийский чемпион Атланты-1996 Дмитрий Василенко скончался на 44-м году жизни.

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Об этом сообщил четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

«Прощай друг, спасибо за все. Димы больше нет с нами, пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье, теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким», - написал Немов в своем Instagram.

Василенко является победителем Олимпийских игр 1996 года в Атланте в командных соревнованиях.