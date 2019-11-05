Друг Василенко: Болезнь, которая была у Дмитрия, в мире редко у кого встречается Директор спортивной школы по спортивной гимнастике в Черкесске Александр Джемакулов рассказал, как олимпийский чемпион Дмитрий Василенко боролся с болезнью, от которой он умер 4 ноября.

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Олимпийскому чемпиону Атланты-1996 в командных соревнованиях было 43 года.

«Болезнь, которая была у Дмитрия, в мире редко у кого встречается. Он летал в Германию на обследования в 2008 году. Врачи ему говорили, что они не смогут его вылечить, а жить ему осталось три года. Но после тех слов он прожил еще 11 лет.

Вот таким он был человеком, борцом. Нет слов, для нас это большая утрата», – приводит слова Джемакулова RT.