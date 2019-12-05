«Советский спорт – Итоги года». Прорыв года – Никита Нагорный Определился очередной лауреат национальной премии «Советский спорт – Итоги года».

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Церемония в настоящий момент проходит в Москве, в ресторане Golden Palace.

В номинации «Прорыв года» победил Никита Нагорный, который в этом году завоевал три золота чемпионата мира по спортивной гимнастике. На турнире в немецком Штутгарте он помог нашей сборной стать лучшей в командном многоборье. В личном многоборье Никита в борьбе за победу опередил партнера по команде России и действующего на тот момент чемпиона планеты Артура Далалояна. Так же на его счету – высшая ступень подиума в соревнованиях в опорном прыжке.