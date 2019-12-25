Призер Олимпийских игр-2016 Куксенков завершил карьеру

Серебряный призер Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике Николай Куксенков объявил о завершении карьеры.
«Привет, дорогие друзья! Пришло время завершить свою гимнастическую деятельность в качестве спортсмена. С января 2020 года я больше не состою в списках сборной команды, так как перехожу на официальную тренерскую работу. Я занимался своим любимым делом, и я безумно рад, что прошел весь этот путь в гимнастике. Спасибо большое коллегам по сборной, тренерам, специалистам, персоналу, болельщикам и всем, кто помогал мне на разных этапах жизни. Всех помню, никого не забыл. Ваш Колян», - написал 30-летний спортсмен в своем Instagram.
Куксенков является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, трехкратным чемпионом Европы в командном первенстве (2014, 2016, 2018), бронзовым призером чемпионата Европы в абсолютном первенстве (2011), победителем и призером этапов Кубка мира.
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