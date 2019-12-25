Призер Олимпийских игр-2016 Куксенков завершил карьеру - Советский спорт
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25 декабря 2019 11:43Спортивная гимнастикаНечаев Юрий

Призер Олимпийских игр-2016 Куксенков завершил карьеру

Спортсмен переходит на тренерскую работу.

Серебряный призер Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике Николай Куксенков объявил о завершении карьеры.

«Привет, дорогие друзья! Пришло время завершить свою гимнастическую деятельность в качестве спортсмена. С января 2020 года я больше не состою в списках сборной команды, так как перехожу на официальную тренерскую работу. Я занимался своим любимым делом, и я безумно рад, что прошел весь этот путь в гимнастике. Спасибо большое коллегам по сборной, тренерам, специалистам, персоналу, болельщикам и всем, кто помогал мне на разных этапах жизни. Всех помню, никого не забыл. Ваш Колян», - написал 30-летний спортсмен в своем Instagram.

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Привет, дорогие друзья! Пришло время завершить свою гимнастическую деятельность в качестве спортсмена. С января 2020 года я больше не состою в списках сборной команды, так как перехожу на официальную тренерскую работу. Для меня это новый этап, так что первое время придётся не просто, но об этом чуть позже... Конечно же хочется всех поблагодарить и подвести кое-какие итоги. Я отдал гимнастике 25 лет своей жизни, прошёл через 2 олимпиады, 8 чемпионатов мира и 8 чемпионатов Европы (не считая 2-х молодёжных) Так же были - 3 всемирные универсиады, европейские игры, этапы кубка мира, национальные чемпионаты и кубки, международные турниры и тд... Жизнь в спорте сложилась достаточно долгая и интересная. Мне довелось пройти через падения и взлёты, неудачи и победы, через деревянные медали, недоразумение с мельдонием, травмы, гипсы, операции, короче было наверное всё! Но главное это то, что все эти годы у меня была цель и стремление достигнуть новые высоты. А значит что все эти испытания были не зря. Я занимался своим любимым делом и я безумно рад что прошёл весь этот путь в гимнастике. Конечно получилось не всё, но и многого удалось добиться! Спасибо большое коллегам по сборной, тренерам, специалистам, персоналу, болельщикам и всем, кто помогал мне на разных этапах жизни. Всех помню, никого не забыл😊 Ваш Колян❤️ #гимнастика

Публикация от Nikolai Kuksenkov (@kuksenkov)

Куксенков является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, трехкратным чемпионом Европы в командном первенстве (2014, 2016, 2018), бронзовым призером чемпионата Европы в абсолютном первенстве (2011), победителем и призером этапов Кубка мира.

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