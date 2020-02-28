Сборная России по спортивной гимнастике пропустит этап Кубка мира в США из-за коронавируса Об этом сообщил российский гимнаст Никита Нагорный

– В связи с обострением коронавируса в мире, сборная команда России по спортивной гимнастике не примет участие на этапе Кубка мира в США, – написал 23-летний спортсмен в своем аккаунте в Instagram.

Позже данный пост был удален.

Отметим, что этап Кубка мира пройдет 7 марта в Милуоки.