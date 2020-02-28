Сборная России по спортивной гимнастике пропустит этап Кубка мира в США из-за коронавируса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 февраля 2020 15:54Спортивная гимнастикаКорегин Владислав

Сборная России по спортивной гимнастике пропустит этап Кубка мира в США из-за коронавируса

Об этом сообщил российский гимнаст Никита Нагорный

– В связи с обострением коронавируса в мире, сборная команда России по спортивной гимнастике не примет участие на этапе Кубка мира в США, – написал 23-летний спортсмен в своем аккаунте в Instagram.

Позже данный пост был удален.

Отметим, что этап Кубка мира пройдет 7 марта в Милуоки.

Меньше фаворитов, больше шансов. 5 причин следить за чемпионатом Европы по биатлону Континентальное первенство стартует уже сегодня в Минске 26.02.2020 10:00 Биатлон Велиев Эмиль
Еще по теме:
Михаэль Реш: Снимаю шляпу, Логинов очень силен Российская биатлонистка Сливко поблагодарила тренера сборной Белоруссии Сборная России завоевала серебро в смешанной эстафете на ЧЕ, гонку выиграли украинцы
Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев
Юрловой – букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев
Малкин идет на тысячу, «Торонто» остается без ведущего защитника, а Михеев варит суп «Советский спорт» предлагает вашему вниманию последние новости и обзор очередного игрового дня в НХЛ 27.02.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Де Брюйне за пять минут поставил «Реал» на колени. «Ман Сити» выиграл в Мадриде (видео) В ответной встрече «сливочным» не помогут Серхио Рамос и Бенджамен Менди. 27.02.2020 01:00 Футбол
Новости
16:51 Хоккей Алексей Кудашов: В плей-офф не бывает мелочей – расслабляться нельзя ни на секунду
16:41 Футбол Полузащитник «Крыльев Советов» Хади получил рабочую визу для выступления в РПЛ
16:31 Легкая атлетика РУСАДА озвучило три вещи, которые должен сделать Юрченко на посту президента ВФЛА
16:18 Футбол ЦСКА разгромил «Урал» в матче молодежного первенства
16:10 Футбол «Динамо» одержал победу над «Спартаком» в молодежном дерби
15:54 Спортивная гимнастика Сборная России по спортивной гимнастике пропустит этап Кубка мира в США из-за коронавируса
15:43 Футбол Матчи 24-го тура чемпионата Швейцарии перенесены из-за коронавируса
15:29 Футбол Фарфан и Антон Миранчук не сыграют против «Зенита»
15:23 Футбол Матчем «Крылья Советов» – «Оренбург» возобновится чемпионат России
15:17 Футбол Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» сыграет с ЛАСКом , «Интер» – с «Хетафе»
14:58 Футбол Де Брюйне стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
14:50 Футбол Неманья Матич: Как тренер Сульшер стал в разы сильнее, чем год назад
14:39 Футбол «Локомотив» обыграл «Зенит» в молодежном первенстве
14:28 Футбол Игроки «Ньюкасла» не будут жать друг другу руки из-за опасения распространения коронавируса
14:15 Легкая атлетика Юрченко избран новым президентом ВФЛА
14:02 Хоккей Швейцария отменяет все крупные мероприятия из-за коронавируса. В мае там пройдет чемпионат мира
13:47 Хоккей Источник: «Динамо» может взять на себя часть финансирования «Сочи»
13:32 Футбол Шюррле пропустит три матча из-за травмы
13:21 Футбол Доменико Тедеско: На весну лично моя задача – выиграть все встречи
13:00 Плавание CAS дисквалифицировал на восемь лет пловца Сунь Яна, разбившего пробирку со своей допинг-пробой
Сумма штрафов ГИБДД впервые превысила 100 млрд руб. за год
На общественных слушаниях в Камбарке задержали экоактивистов
Стал известен полный список омских компаний, пострадавших от «Холидея». Сумма выросла
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Руководство аэропорта «Петрозаводск» ушло в отставку
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика