Четырехкратный призер Олимпийских игр Пасека приостановила карьеру - Советский спорт
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26 марта 2020 09:19Спортивная гимнастикаНечаев Юрий

Четырехкратный призер Олимпийских игр Пасека приостановила карьеру

Ранее спортсменка не вошла в список кандидатов на участие в Олимпийских играх в Токио.

Российская гимнастка Мария Пасека приняла решение сделать паузу в карьере.

Об этом сообщила тренер спортсменки Марина Ульянкина.

«Решили взять паузу, пока не можем сказать, насколько. Мы это долго обсуждали, я была за то, чтобы закончить, но Маша убедила меня, что есть еще порох в пороховницах. Так что мы пока не прощаемся», - цитирует Ульянкину ТАСС.

Напомним, 24-летняя Пасека является четырехкратным призером Олимпийских игр (три серебра, одна бронза), двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке, трехкратной чемпионкой Европы и четырехкратной чемпионкой Универсиад.

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