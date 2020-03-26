Валентина Родионенко: Пасека понимает, что ей сложно выйти на тот результат, который она показывала - Советский спорт
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26 марта 2020 13:36Спортивная гимнастикаКорегин Владислав

Валентина Родионенко: Пасека понимает, что ей сложно выйти на тот результат, который она показывала

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала решение российского спортсменки Марии Пасеке приостановить карьеру.

– Это ее право. Она понимает, что сложно выйти на тот результат, который она показывала. Сможет ли она вернуться более мотивированной к 2021 году? Очень проблематично, честно вам скажу. Соперницы ушли вперед, она сбавила, не стала прыгать свои сложные прыжки, и не потому, что она не хочет, просто на данный момент она выложила все, что могла, – цитирует Родионенко «РИА Новости».

Ранее стало известно о том, что Мария Пасека приняла решение сделать паузу в своей карьере. Об этом сообщила тренер спортсменки Марина Ульянкина.

24-летняя Пасека является четырехкратным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке, трехкратной чемпионкой Европы и четырехкратной чемпионкой Универсиад.

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