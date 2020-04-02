Валентина Родионенко: Всего в Новогорске выявлено 4 зараженных коронавирусом Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике рассказала о ситуации в УТЦ «Новогорск».

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала случай заражения коронавирусом в Учебно-тренировочном центре «Новогорск». На базе находилось около 200 человек, 122 из них - спортсмены.

- О случаях заражения нам сообщили вчера. Всего было выявлено четверо зараженных, включая сотрудников базы. Они госпитализированы. Остальным сказали разъехаться по домам и соблюдать двухнедельных карантин, - отметила Валентина Родионенко. - Все вместе обедали в столовой, общались, так что трудно сказать, заразился ли кто-то еще. Но мы сохраняем спокойствие и оптимизм. Сейчас уже вернулись домой, надеемся, что все будет хорошо.