Никита Нагорный: Научился играть на синтезаторе, карантин пошел на пользу Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса МОК перенес Олимпиаду в Токио на 2021 год.

Чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, чем занимался, находясь на самоизоляции.

«Я начал играть на синтезаторе! Потому что на гитаре порвалась струна, а купить новую было негде. (Смеется.) Так что жена подарила синтезатор, теперь учусь играть.

Также начал сам монтировать выпуски для YouTube-канала. Раньше у меня была команда ребят, которые этим занимались, а сейчас все делаю сам. Можно сказать, второе дыхание открылось, карантин в чем-то пошел на пользу», – цитирует спортсмена RT.

Ранее стало известно, что сборная России по спортивной гимнастке вернулась на тренировочную базу и приступила к занятиям.