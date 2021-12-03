Гандбол – это круто! Болеем за наших девушек на чемпионате мира

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛУЧШЕГО?

Чемпионат мира проходит в четырех испанских городах - Лирии, Гранольерсе, Торревьехе и Кастельоне. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россиянки выступят в статусе команды федерации, а не сборной, но к этому нам уже не привыкать.

Сначала – о формуле турнира. На первом этапе вообще всё просто: 32 сборные разделены на 8 групп по четыре команды.

Группа А: Франция, Черногория, Ангола, Словения.

Группа В: Россия, Сербия, Камерун, Польша.

Группа С: Норвегия, Румыния, Казахстан, Иран.

Группа D: Нидерланды, Швеция, Пуэрто-Рико, Узбекистан.

Группа Е: Германия, Венгрия, Чехия, Словакия.

Группа F: Дания, Южная Корея, Тунис, Конго.

Группа G: Хорватия, Япония, Бразилия, Парагвай.

Группа H: Испания, Австрия, Аргентина, Китай.

Если вы следите, например, за футбольным чемпионатом мира, то очень похоже. Но уже со следующей стадии начинаются отличия: в следующий этап выходят не 16, а сразу 24 команды – по три первых места из каждой группы.

Это еще не плей-офф – это основной раунд (на старте был предварительный). Здесь образуются четыре пула по шесть сборных. И вот здесь из шестерки дальше идут только по две команды. Женская сборная России по гандболу в предварительном раунде, как легко увидеть выше, попала в группу B, где встретится с Камеруном, Польшей и Сербией. Три лучшие сборные этого квартета пройдут в основной раунд, где образуют группу с сильнейшими командами из группы A (Франция, Черногория, Ангола, Словения).

Восемь лучших встречаются в четвертьфинале, потом – полуфиналы и финалы. Тут все традиционно.

КОГДА БОЛЕТЬ?

3 декабря

Россия – Камерун – 20.00 по московскому времени (смотрим на телеканале «Матч!Игра»).

5 декабря

Польша – Россия – 20.00 («Матч!Игра»).

7 декабря

Россия – Сербия – 22.30 («Матч!Игра»).

Итак, к вечеру 7 декабря закончится первый раунд. Основной раунд в расписании стоит с 8 по 13 декабря (там нас ждут еще три матча), четвертьфиналы – 14 и 15 декабря, полуфинал – 17 декабря, финал и матч за третье место – 19 декабря.

ЗА КОГО БОЛЕТЬ?

На турнир поехали лучшие из лучших.

Вратари: Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина («Ростов-Дон»);

Левые крайние: Полина Горшкова, Юлия Маркова (обе – ЦСКА);

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»);

Линейный: Анастасия Илларионова (ЦСКА);

Правые полусредние: Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»);

Левые полусредние: Ксения Закордонская («Астраханочка»), Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»);

Разыгрывающие: Екатерина Ильина, Карина Сабирова (обе – ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»), Милана Таженова, Ярослава Фролова (обе – «Ростов-Дон»).

У нашей сборной – новый тренер. И это уникальное явление, потому что впервые в истории это – женщина! Но какая! Это двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева. Она стала тренером сборной два месяца назад.

– Учитывая наш подбор игроков, я рассчитываю, что на некоторых позициях мы сможем использовать активную ротацию, – раскрывает тренер некоторые секреты. – Все наши гандболистки набрали хорошую форму, все в тонусе.

– Уж точно не ко времени случилась потеря Ирины Корнеевой. Как выходили из ситуации?

– Да, к сожалению, у Иры сомнительный тест на коронавирус, и мы ее изолировали, а потом отправили домой. Но так как все игроки, естественно, привиты, то мы ждем, что через несколько дней тест может быть уже отрицательным, и тогда Ира еще сможет вернуться в командную обойму. Пока же вызвали на замену молодую линейную Ксению Закордонскую. И она уже потренировалась с нами в Валенсии накануне вечером.

ИСТОРИЯ И ЦИФРЫ

Женская сборная России выступит на чемпионате мира в 14-й раз. Золото брали четырежды (в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах).

На недавней Олимпиаде-2020 в Токио женская сборная завоевала серебряные медали, уступив в финале Франции.

На последнем чемпионате – два года назад – российская сборная заняла третье место, впервые за 18 лет сыграв без легендарного тренера Евгения Трефилова. Сейчас он будет поддерживать команду из дома.