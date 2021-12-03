ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гандбол – это круто! Болеем за наших девушек на чемпионате мира

Да, время болеть пришло. 1 декабря в Испании стартовал чемпионат мира по гандболу-2021 среди женских команд, который будет длиться почти три недели и завершится 19 декабря.
Гандбол – это круто! Болеем за наших девушек на чемпионате мира
03 декабря 2021 16:51
автор: Сергей Терехов
автор фото: Федерация гандбола России (ФГР)

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛУЧШЕГО?

Чемпионат мира проходит в четырех испанских городах - Лирии, Гранольерсе, Торревьехе и Кастельоне. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россиянки выступят в статусе команды федерации, а не сборной, но к этому нам уже не привыкать.

Сначала – о формуле турнира. На первом этапе вообще всё просто: 32 сборные разделены на 8 групп по четыре команды.

Группа А: Франция, Черногория, Ангола, Словения.

Группа В: Россия, Сербия, Камерун, Польша.

Группа С: Норвегия, Румыния, Казахстан, Иран.

Группа D: Нидерланды, Швеция, Пуэрто-Рико, Узбекистан.

Группа Е: Германия, Венгрия, Чехия, Словакия.

Группа F: Дания, Южная Корея, Тунис, Конго.

Группа G: Хорватия, Япония, Бразилия, Парагвай.

Группа H: Испания, Австрия, Аргентина, Китай.

Если вы следите, например, за футбольным чемпионатом мира, то очень похоже. Но уже со следующей стадии начинаются отличия: в следующий этап выходят не 16, а сразу 24 команды – по три первых места из каждой группы.

Это еще не плей-офф – это основной раунд (на старте был предварительный). Здесь образуются четыре пула по шесть сборных. И вот здесь из шестерки дальше идут только по две команды. Женская сборная России по гандболу в предварительном раунде, как легко увидеть выше, попала в группу B, где встретится с Камеруном, Польшей и Сербией. Три лучшие сборные этого квартета пройдут в основной раунд, где образуют группу с сильнейшими командами из группы A (Франция, Черногория, Ангола, Словения).

Восемь лучших встречаются в четвертьфинале, потом – полуфиналы и финалы. Тут все традиционно.

КОГДА БОЛЕТЬ?

3 декабря

Россия – Камерун – 20.00 по московскому времени (смотрим на телеканале «Матч!Игра»).

5 декабря

Польша – Россия – 20.00 («Матч!Игра»).

7 декабря

Россия – Сербия – 22.30 («Матч!Игра»).

Итак, к вечеру 7 декабря закончится первый раунд. Основной раунд в расписании стоит с 8 по 13 декабря (там нас ждут еще три матча), четвертьфиналы – 14 и 15 декабря, полуфинал – 17 декабря, финал и матч за третье место – 19 декабря.

ЗА КОГО БОЛЕТЬ?

На турнир поехали лучшие из лучших.

Вратари: Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина («Ростов-Дон»);

Левые крайние: Полина Горшкова, Юлия Маркова (обе – ЦСКА);

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»);

Линейный: Анастасия Илларионова (ЦСКА);

Правые полусредние: Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»);

Левые полусредние: Ксения Закордонская («Астраханочка»), Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»);

Разыгрывающие: Екатерина Ильина, Карина Сабирова (обе – ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»), Милана Таженова, Ярослава Фролова (обе – «Ростов-Дон»).

У нашей сборной – новый тренер. И это уникальное явление, потому что впервые в истории это – женщина! Но какая! Это двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева. Она стала тренером сборной два месяца назад.

– Учитывая наш подбор игроков, я рассчитываю, что на некоторых позициях мы сможем использовать активную ротацию, раскрывает тренер некоторые секреты. Все наши гандболистки набрали хорошую форму, все в тонусе.

– Уж точно не ко времени случилась потеря Ирины Корнеевой. Как выходили из ситуации?

– Да, к сожалению, у Иры сомнительный тест на коронавирус, и мы ее изолировали, а потом отправили домой. Но так как все игроки, естественно, привиты, то мы ждем, что через несколько дней тест может быть уже отрицательным, и тогда Ира еще сможет вернуться в командную обойму. Пока же вызвали на замену молодую линейную Ксению Закордонскую. И она уже потренировалась с нами в Валенсии накануне вечером.

ИСТОРИЯ И ЦИФРЫ

Женская сборная России выступит на чемпионате мира в 14-й раз. Золото брали четырежды (в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах).

На недавней Олимпиаде-2020 в Токио женская сборная завоевала серебряные медали, уступив в финале Франции.

На последнем чемпионате – два года назад российская сборная заняла третье место, впервые за 18 лет сыграв без легендарного тренера Евгения Трефилова. Сейчас он будет поддерживать команду из дома.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Куньлунь Ред Стар" одолел "Нефтехимик"Гол и пас Панарина помогли "Рейнджерс" победить "Филадельфию"Вадим Шипачёв вошёл в четвёрку лучших бомбардиров в истории московского "Динамо"Жена Овечкина показала, какой она бываетОвечкин променял любимую женщину на эффектную гимнастку?Алина Загитова показала, как танцует на пляже в Дубае
У Фонта с Алдо нокаута не будет. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 31
В ночь на 5 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC, главным событием которого станет бой в легчайшем весе между Робом Фонтом и Жозе Алдо. «Плеймейкер» оценил шансы в этом и других поединках бойцовского вечера.
17-й тур РПЛ с дебютом женщин в комнатах VAR: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
3 - 5 декабря пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о семнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны только два матча.
Капризов — отличный заменитель Овечкина! Русский лидер «Миннесоты» поймал голевую волну (видео)
Две заброшенные шайбы и голевая передача Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Нью-Джерси» (5:2) в матче чемпионата НХЛ.
801 гол Роналду: составляющие великого рекорда
В матче против «Арсенала» (3:2) форвард «МЮ» Криштиану Роналду забил свои 800-й и 801-й голы на уровне клубов и сборных. Их чего сложился этот рекорд - в нашем видео.
Кому и сколько забивал в НХЛ Овечкин: от Гашека до Лундквиста, от Набокова до Бобровского
По состоянию на 2 декабря 2021 года на счету Александра Овечкина 749 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. От него пострадал уже 151 голкипер! Подробная статистика - в нашей видеоподборке.
Перевертыши от ЦСКА: после блокбастера с 10 голами триллер с единственной шайбой в овертайме (видео)
Красно-синие выиграли четвертый матч подряд, победив в Москве команду своего бывшего тренера Игоря Никитина (1:0 ОТ).
Хэмилтон заберет поул и гонку, Ферстаппен — лучший круг. Расклады и ставки на Гран-при Саудовской Аравии
3 - 5 декабря на городской трассе в Джидде пройдет 21-й этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов.
Мега-граффити в Уфе, сотни миллиардов выручки и крутые экспрессы в «Лиге Ставок». Букмекерский обзор
Очередная порция главных новостей букмекерского рынка.
Враг моего врага — мой друг! Закон о Fan ID объединил фанатов ЦСКА и «Спартака» и уже расколол Госдуму
Похоже, закон о введении в российском футболе системы идентификации болельщиков (Fan ID) серьезно разделил общество.
«Думали, я сдамся? Ребята, 21-й век на дворе!» Эксклюзив с Канчельскисом, которому угрожают расправой
Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис рассказал «Плеймейкеру» об угрозах со стороны людей, которые предлагали ему отказаться от финансовых претензий к узбекскому клубу «Навбахор», где он работал тренером. Также он высказался о перспективах Ральфа Рангника в Манчестере.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика