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Наши гандболисты определились с составом и отправились на Евро-2022

Российская сборная стартует на чемпионате Европы 13 января – матчем против Литвы
Наши гандболисты определились с составом и отправились на Евро-2022
11 января 2022 17:52
автор: Сергей Иванов
автор фото: Федерация гандбола России

Тренерский штаб сборной России определился с составом на чемпионат Европы по гандболу, который пройдет в Будапеште. После товарищеских матчей в Хорватии команда вернулась в Новогорск, 10 января провела вечернюю тренировку, а по ее итогам и после совещания с медицинским штабом тренеры назвали 18 игроков, которые поедут на Евро-2022.

По сравнению с составом, игравшим в хорватских спаррингах, пополнили состав левый полусредний Михаил Виноградов и линейные Радомир Врачевич и Александр Ермаков, а покинул его получивший травму разыгрывающий Сергей Кудинов.

СБОРНАЯ РОССИИ

Вратари: Андрей Верещагин («Пермские медведи»), Артём Грушко («Чеховские медведи»), Виктор Киреев (ЦСКА).

Левые крайние: Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока (ЦСКА).

Правые крайние: Дмитрий Корнев, Даниил Шишкарёв (оба – «Чеховские медведи»).

Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Радомир Врачевич («Виктор»).

Правые полусредние: Никита Каменев, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»).

Левые полусредние: Михаил Виноградов («Брегенц» Австрия), Евгений Дзёмин («Чеховские медведи»), Сергей Марк Косоротов («Висла», Польша), Дмитрий Санталов («Мешков Брест», Белоруссия).

Разыгрывающие: Валентин Воробьев (ЦСКА), Дмитрий Житников («Висла», Польша).

Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Роман Фитилёв (тренер вратарей).

«Сегодня сборная России вылетела из Москвы в Будапешт, откуда на автобусе переберется в Словакию. В небольшом городе Кошице ей предстоит провести три матча предварительного раунда против Литвы, Норвегии и Словакии, – дал комментарий для «Советского спорта» Игорь Владимиров, руководитель пресс-службы Федерации гандбола России. – Федерация гандбола по традиции создала нашей команде максимально благоприятные условия для подготовки к турниру. С 26 декабря подопечные Велимира Петковича тренировались на базе в Новогорске, а 7 и 8 января провели два очень полезных спарринга со сборной Хорватии в Осиеке.

Проверка сил на фоне соперника высокого класса позволила тренерскому штабу оценить уровень готовности гандболистов и окончательно определиться с составом. К сожалению, несколько игроков не смогут выступить на чемпионате Европы из-за повреждений. К примеру, Кудинов получил обидную травму в первом матче с Хорватией. Но напомню, что по регламенту каждая сборная может произвести в заявке шесть замен, но только из числа 35 игроков, включенных тренерским штабом в расширенный список.

Что касается задачи на чемпионат Европы, то, как уже озвучил президент ФГР Сергей Шишкарев, это попадание в восьмерку сильнейших. Сделать это будет непросто, но мы убеждены, что нынешнему составу это по силам».

На предварительном этапе сборная России в группе F сыграет 13 января с командой Литвы (22:00 мск), 15 января - с Норвегией (22:30) и 17-го – со Словакией (20:00). В следующий раунд турнира выйдут две лучшие сборные группы. Напомним также, что на отдельный матч Евро-2022 можно заявить 16 гандболистов. По ходу турнира разрешается сделать до шести замен в итоговой заявке, используя игроков из расширенного списка.

источник: «Советский спорт»
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