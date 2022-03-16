«Товарищи викинги – угомонитесь!» Трефилов - о текущей ситуации в мировом гандболе

- Как вы отреагировали на решения ЕГФ и ИГФ отстранить российские клубы и сборные от выступлений на международной арене?

- Считаю, что это неправильно. Вспомните основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена - он немного по-другому говорил об отношении к спорту в такие моменты. К сожалению, сейчас спорт жестко переплелся с политикой, и зря. Лучше выяснять отношения на площадке или на ринге, чем смотреть друг на друга сквозь оружейный прицел. Меня еще беспокоит такой момент - посмотрите, как оппоненты все хором закричали. Если стоит человек десять, и запевают одну и ту же песню, то один раньше начнет, другой позже, третий долго вообще молчит. А тут - все разом. Значит, все эти сценарии у них уже были заготовлены заранее. Я люблю смотреть документальные фильмы про животных - там, как только лев убивает быка, вокруг него сразу собираются гиены и вот так же воют.

- Были готовы к такому повороту событий?

- Но ведь это все не вчера началось. У нас уже несколько Олимпиад нет флага, запрещают петь гимн. А ведь в 2019-м еще не было никаких вооруженных конфликтов. Мы летом были в Японии на Олимпийских играх, так представители той же польской федерации с нами чуть не в десны целовались. А теперь они же первые прислали письмо с требованием нас отстранить. Ну что это такое? Вы же мужчины, сидели за одним столом, давали друг другу обещания. А теперь поступаете не по-людски. Займите хотя бы нейтральную позицию! Я понимаю, что у всех есть высокое начальство, но свою точку зрения тоже нужно иметь.

- Есть ли в этом вердикте хотя бы какое-то рациональное зерно в спортивном, бытовом или ином плане?

- Ничего рационального для мирового гандбола я здесь не вижу. От нашего отсутствия только упадет общий уровень соревнований. А вот для России, возможно, и будет польза. Вспомним Советский союз - он был отрезан от мира, у нас, по большому счету, были только Олимпийские игры и чемпионаты мира. Зато было больше времени для проведения сборов - в олимпийский год до 200 дней, можете себе представить? В результате гандбол в программе Игр появился в 1972-м, а уже через четыре года и мужская, и женская сборные СССР взяли золото. Под руководством великих Анатолия Евтушенко и Игоря Турчина. Может, и сейчас нам стоит переключиться, пристально посмотреть на самих себя, воспитать новых игроков, поднять технический и тактический уровень.

- Вместе с взрослыми от выступлений отстранены и юношеские, и молодежные сборные. И это уже выглядит странно и несправедливо, согласны?

- Конечно. Сразу возникает вопрос - при чем тут дети? Они еще ничего не понимают, а вы уже их не допускаете до соревнований. Это подло, как у маленького ребенка игрушку отобрать.

- Вместе с тем, представители некоторых федераций, в частности, норвежской, идут еще дальше - они требуют от ЕГФ и ИГФ отказаться от сотрудничества с российскими и белорусскими спонсорами. Можно ли оправдать такие шаги?

- Сразу встречный вопрос - а это их дела? Они уже решают, кто кому должен быть спонсором? Руководство ЕГФ и ИГФ само разберется. А если каждый член федерации будет рассказывать - сегодня хочу с этими работать, завтра не хочу, на что это будет похоже? Есть же определенный регламент! Если мы садимся играть во что угодно - в шахматы, в карты, мы соглашаемся соблюдать правила. Так чего же вы по ходу начинаете их менять? Хватит вести себя по-свински. Ведь даже свинья в своем загоне не гадит в корыто, из которого ест. Вот в чем проблема - они в Европе перестали быть настоящими мужчинами и стали чересчур толерантными.

Олимпийский комитет России

- Глава УЕФА Александр Чеферин после разрыва контракта с «Газпромом» признал, что европейскому футболу этот шаг будет стоить дорого. Для ЕГФ разрыв с той же группой компаний «Дело», являющейся титульным спонсором женской Лиги чемпионов, настолько же болезненный шаг?

- Конечно, плюсов тут нет. Меньше денег - ниже уровень проведения соревнований, вот и все. Еще один встречный вопрос - незыблемой основой капитализма считается частная собственность. Так какого же черта они у наших олигархов, которые вложили в Европу кучу денег, теперь все отобрали? Посмотрите, Роман Абрамович поднял «Челси» до немыслимых высот, а его просто взяли и выгнали из Англии и отбирают клуб. Где же ваши высокие принципы? А их нет. Все знают, насколько Сергей Шишкарев увлечен гандболом, болеет этим делом. Вкладывает в него деньги - а кому-то опять все не так! И деньги «не те». Мы же не интересуемся, кто у зарубежных федераций спонсоры и на чем они зарабатывают. Так что пусть ребята сидят молча. Они уже свернули куда-то не туда, и начинают разную ерунду выдумывать. На самом деле это внутренняя борьба в международных федерациях, и те же норвежцы защищают чисто свои интересы.

- Стоит ли, на ваш взгляд, нашим компаниям оставаться там, где им не все рады? Может, лучше добровольно перенаправить средства на поддержку российского гандбола?

- У Шишкарева есть свои договоренности с руководством ЕГФ и ИГФ. И он видит полную картину - кто его, возможно, пытается обдурить, а кто ведет честную игру. Пусть Сергей Николаевич сам решает. Я бы, конечно, вложил средства в наш детский спорт. Чтобы, когда все это схлынет, мы были готовы выйти на новый уровень. Ведь платить той же ЕГФ и не участвовать в еврокубках и чемпионатах Европы - на мой взгляд, как выбрасывать деньги в помойку.

- Главный тренер сборной Норвегии исландец Торир Хергейрссон безапелляционно заявил, что российский спорт останется в изоляции, пока в стране не сменится власть и президент. Можете как-то прокомментировать слова коллеги?

- У меня к нему тоже вопрос - Торир, а мы вам в Исландии указываем, кто должен быть президентом? К тому же не забываем, что он, прежде всего, должен работать со сборной, а не рассказывать прессе, кому и какие посты занимать. На мой взгляд, спортсмены в политику лезть не должны. Так что пусть Хергейрссон тихо жует свой тренерский хлеб и не указывает нам.

- Болельщики помнят, что неприятные истории с норвежцами были и у российских лыжников, и у биатлонистов. Как думаете, эти случаи связаны между собой? Откуда у норвежцев такая «любовь» к российским спортсменам?

- Все это не по-спортивному. Так нельзя! Я порой тоже с катушек слетал, но уже через час остывал, извинялся, и мы с соперниками рассказывали друг другу анекдоты, а порой и на брудершафт выпивали и расходились. Это же спорт! Я и девочек своих всегда тому же учу. Как ты можешь, к примеру, наступить кому-то на финише на лыжи? Это же такой же атлет, как ты сам! Пот и слезы везде одинаковые. А то, что вытворяли норвежцы в последние годы... Может, и мы сами им это позволили, отступали назад шаг за шагом. Нашу слабость они приняли за свою победу. Товарищи викинги - угомонитесь! Посидите и подождите, пока все это закончится.

Олимпийский комитет России

- Между прочим, норвежские гандболистки проиграли нашим девушкам на двух Олимпиадах подряд, а мужская сборная - на недавнем Евро. Допускаете, что у норвежского недовольства Россией могут быть и чисто спортивные корни?

- Пусть норвежцы побоятся бога, они сами у нас учились в свое время. Марит Брейвик, при которой женская сборная стала мировым грандом - ученица великого Турчина. И сейчас Норвегия - мощнейшая команда. Но, ребята, вы же нам проиграли в Рио и Токио! С уходом Брейвик у них тоже не все в порядке. Пусть ищут ошибки у себя. Если вы такие мощные, чего же не выиграли Олимпиаду? Почему у вас игроки по всей Европе разъезжаются? Помните, как в «Волшебнике Изумрудного города» у Страшилы из головы торчали разные иголки и колючки? Так и здесь - как ни прячь, видна заинтересованность.

- Ваше отношение к попыткам решать вопросы в кулуарах, а не на спортивных площадках?

- Я уже достаточно старый человек и знаю - очень много вопросов решается именно так. И редко - по справедливости. К сожалению, кто сильнее, тот чаще всего и «прав». Так устроен мир. Повторюсь - нам сейчас нужно переключиться, поработать над собой, и подождать, пока все это закончится.