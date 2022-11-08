Голкипер «Ростов-Дона» Анастасия Казьменко о резком высказывании Манагаровой в адрес юных игроков

В первом выпуске нового проекта клуба «Внутри Ростов-Дона» капитан команды «Ростов-Дона» Юлия Манагарова резко высказалась о новом поколении, молодых игроках и уважении друг к другу:

«Молодые игроки вообще не тянут, не знаю, что это за поколение. В наше время стоял вопрос о том, чтобы вообще попасть в основную команду, будто в другой мир! В серьезной команде нужно показывать, кто на что способен. А что нам молодежь показала? Да, нормально, но этого же недостаточно! Когда они боятся бросить или не реализовывают свои моменты…»

Вратарь «Ростов-Дона-2» Анастасия Казьменко тренируется вместе с основой и выступает за главную команду в чемпионате России. Девушка ответила на заявление капитана:

— Не скажу, что боюсь… Но бывает обидно, когда нам говорят, что мы не правы. В такие моменты совесть будто говорит: «Ну да, может быть…» (вздыхает). Бывают ситуации, когда мы что-то не сделали или сделали не так, нам могут сказать об этом. Ты чувствуешь, что да, надо было как-то по-другому, и в следующий раз сделаешь лучше.

Девушки из молодежки совмещают учебу и режим двухразовых тренировок с основной командой. Анастасия рассказала о своем графике в течение одного дня:

— Из-за того, что я не живу в училище (прим. — в ростовском УОРе живут и учатся игроки молодежного состава «Ростов-Дона»), очень рано встаю, чтобы успеть к первой паре, которая начинается в 8 утра. Затем с 10 до 12 у нас тренировка: после нее мы все вместе снова отправляемся в училище на вторую и третью пары. К шести вечера уже на второй тренировке, которая длится примерно до восьми часов. Домой попадаю плюс-минус к девяти.

Источник фото: ГК «Ростов-Дон»

Еще больше ярких цитат игроков чемпиона России во второй серии проекта «Внутри Ростов-Дона». Смотрите новый выпуск на официальной странице клуба во ВКонтакте.