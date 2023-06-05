«Боже, эта русская - гандбольный Месси». Европа сходит с ума от Анны Вяхиревой

Сегодня Россию с европейским спортом роднит не многое. Навскидку можно вспомнить, проходящий в Париже теннисный турнир серии «Большого Шлема» «Ролан Гаррос», в котором участвуют наши теннисисты, наших футболистов Александра Головина и Алексея Миранчука, выступающих за «Монако» и «Торино» соответственно и главного тренера венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова. На этом список можно было закрывать, если бы не недавний триумф норвежского клуба в еврокубке, где лучшей оказалась россиянка Анна Вяхирева.

Анну Вяхиреву по праву считают одной из лучших гандболисток в мире. Множество наград, завоеванных Анной в составе сборной России (олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призер олимпийских игр в Токио 2020, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, бронзовый призёр чемпионата мира 2019) нивелировались на клубном уровне, где, выступая за отечественные команды Вяхирева никак не могла дотянуться до победы в главном клубном европейском турнире Лиге Чемпионов.

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Сначала в ее карьере была тольяттинская «Звезда», потом «Астраханочка», но это не команды, которые могли претендовать на что-то серьезное в еврокубках. Когда Вяхирева перешла в «Ростов-Дон» амбиций стало побольше, все-таки лучший клуб страны. Но и там мыслям о победе в Лиге Чемпионов не суждено было сбыться. С 2016 года Анна выиграла в мировом гандболе все что можно, признавалась MVP почти на всех турнирах, где бы не играли ее команды. За это же время «Ростов-Дон» становился пять раз становился чемпионом России, дважды играл в «Финале четырех» Лиги Чемпионов сезонов 2017/2018, 2018/2019. В 2019 году ростовская команда даже играла в финале за главный клубный трофей, но выиграть так и не смогла.

В 2022 году Россию планомерно отстранили от спортивных соревнований в Европе, не миновала эта судьба и отечественный гандбол. После тяжелых раздумий, Вяхирева приняла решение уехать в Норвегию и там продолжить выступления за местного гегемона женского гандбола «Вайперс Кристиансанд».

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Уезжала она со скандалами. Например, легенда тренерского цеха Евгений Трефилов крайне негативно отнесся к отъезду лучшей гандболистки страны, о чем высказался в СМИ: «Если бы в схожей ситуации норвежский клуб попросил остаться игроков уровня Катрин Лунде, то они бы не уехали в Россию или Румынию, а остались дома. Мы распустились, временно отношение к куску территории, который называется Россия, стало плевым. Меня могут обвинить в ложном патриотизме или назвать другим словом, но я считаю, что у человека отношение к месту, в котором он родился, должно быть иным. Пусть на меня обижаются, но такие поступки я осуждаю, считаю, что люди поступили неправильно».

Однако время показало, что Анна сделала правильный выбор и исполнила свою мечту, выиграв с «Вайперс» Лигу Чемпионов. Более того, именно Вяхиреву признали MVP финала, где норвежский клуб уверенно переиграл венгерский «Ференцварош». Вяхирева плакала на награждении, а главный тренер ее команды Оле Густав Йекстад не скрывал своего восхищения и назвал российскую спортсменку «гандбольный Месси». Учитывая бэкграунд Вяхиревой в женском гандболе, в этом нет никаких сомнений. На данный момент Анна Вяхирева является лучшей гандболисткой планеты.