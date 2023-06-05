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Финал четырёх SEHA – Gazprom League откроется матчем между минским СКА и «Чеховскими медведями»

Встреча состоится 6 июня и начнется в 17.00 мск.
Финал четырёх SEHA – Gazprom League откроется матчем между минским СКА и «Чеховскими медведями»
05 июня 2023 21:46
автор: Сергей Иванов
автор фото: Seha-league.ru

Финал четырёх SEHA – Gazprom League откроется матчем, который с оглядкой на историю команд можно назвать поединком эпох. Самый именитый (по совокупности завоеванных трофеев) клуб из участников «саммита на берегах Невы», и, вместе с тем, самый юный (лишь один игрок старше 30 лет) – «СКА-Минск» встречается с флагманом российского гандбольного пространства в XXI веке – «Чеховскими медведями».

После первой тренировки на «Арене» главный тренер СКА Игорь Папруга ответил на вопросы медиа-команды SEHA – Gazprom League.

– Каково впечатление от первой тренировки вашей команды на «Арене»?
– В Санкт-Петербурге я сам играл не единожды – правда, с молодежными командами. Конечно, ни в какое сравнение залы, в которых мне доводилось здесь играть в 1990-х годах, с «Ареной» не идут. Это арена мирового уровня, соответствующая всем мыслимым уровням и стандартам, достойная чемпионатов мира и Европы. Если подбирать сравнения – быть может, арена в Чехове примерно на этом уровне, но зал в Питере производит впечатление более уютного. Впрочем, подождем официальных игр – на них всегда особая атмосфера.

ГК "СКА-Минск"

– По логистике – насколько все удобно расположено?
– Удобно, как и всё во время игр SEHA – Gazprom League. На протяжении всего турнира – только отличные оценки, ну и в Санкт-Петербурге все сделано так, как и должно быть на финалах таких турниров.

– В команде все здоровы?
– Не все, конечно. Трудно было бы надеяться в конце сезона что все будут в порядке. Впрочем, такая ситуация не у нас одних – наши соперники испытывают такие же сложности, поэтому я не буду сетовать, что нам, мол, хуже всех.

Seha-league.ru

– На тренировке «Чеховских медведей» останется кто-то из представителей клуба?
– Этика гандбола не предусматривает таких методов «разведки». К слову, она не очень-то и нужна. С Чеховым мы дважды играли в групповом турнире, несколько товарищеских матчей, разве этого недостаточно чтобы изучить соперника?

У «Чеховских медведей» мотивация совсем иного рода. После 20-летнего доминирования на российской арене подмосковный клуб уступил золото чемпионата. И пусть всякая победная серия рано или поздно должна заканчиваться, команду Владимира Максимова вряд ли способны утешить такие аксиомы. Сатисфакцией может стать только победа – и в полуфинале, и в Финале четырёх в целом. Пусть «в корпусе» флагмана российского гандбола хватает «пробоин» в виде травмированных и не успевших восстановиться – крейсерского хода «Чеховским медведям» хватало и в более сложных ситуациях: Александр Ермаков (42 мяча на путли к Финалу четырех) в строю, однофамильцы Александр и Кирилл Котовы кондиций не растеряли, а вратарю Дмитрию Павленко (лучшему игроку группового этапа SEHA – Gazprom League), думается, даже никакой дополнительной мотивации перед матчами в Санкт-Петербурге не требуется.

ГК "Чеховские медведи"

«Чеховские медведи» тренировались сразу после СКА, краткий комментарий после занятия дал главный тренер российской команды Владимир Максимов.

– Владимир Салманович, какие впечатления от тренировки на «Арене»? Вы ведь на ней прежде не играли и не тренировались?
– Я на ней хоккей смотрел. Хоккей, кстати, был интересным. Даже в голову мне тогда не приходило, что когда-нибудь будем здесь играть в гандбол. И вот пришло такое время. Лично я этому очень рад – хорошая арена, трибуны близко расположены, атмосфера зрителям должна понравиться. Ну а мы постараемся сделать так, чтобы эта атмосфера была истинно гандбольной.

ГК "Чеховские медведи"

– Серьезные ли потери понесла команда, если говорить о травмированных?
– Дмитрий Санталов и Никита Каменев травмированы, но они травмированы уже давно, мы без них играли решающие матчи чемпионата страны – сыграем и здесь.

источник: «Советский спорт»
Финал четырёх SEHA – Gazprom League откроется матчем между минским СКА и «Чеховскими медведями»
Финал четырёх SEHA – Gazprom League откроется матчем между минским СКА и «Чеховскими медведями»
Встреча состоится 6 июня и начнется в 17.00 мск.
05.06.2023 21:46
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