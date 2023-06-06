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Брестская крепость - Заболотин! Российский вратарь в одного затащил команду в финал

Российские команды в финале SEHA – Gazprom League мы не увидим.
Брестская крепость - Заболотин! Российский вратарь в одного затащил команду в финал
06 июня 2023 22:54
автор: Никита Плохих
автор фото: «Советский спорт»

Во второй полуфинальной встрече Финала четырёх SEHA – Gazprom League встречались «Пермские медведи» и «Мешков Брест». Одна белорусская команда уже пробилась в главную игру сезона. И на пермяках была особая ответственность. Но, несмотря на то, что встречала проходила в России, у белорусов поддержка была куда ярче и эмоциональнее.

Гандбольный клуб из Бреста имеет внушительную коллекцию национальных трофеев, но у команды по-прежнему нет трофея SEHA — Gazprom League. Дважды мешковцы становились вторыми (2014, 2015) и трижды — третьими (2017, 2019, 2020). «Пермские медведи» и вовсе впервые принимают участие в Финале четырех.

Коллективы встречались однажды, да и то, почти 10 лет назад. Тогда в ранней стадии еврокубков сильнее оказались белорусы - 30:26 в Перми и 29:25 — дома.

Противостояние двух равных соперников

С первых минут встречи стало ясно, что игра предстоит очень интересная, а главное - упорная. Оба коллектива допускали крайне мало ошибок и демонстрировали высокий уровень гандбола. Немного лучше складывался матч для Бреста. Белорусские гандболисты с первых минут прибрали к рукам незначительное преимущество, и уверенно его отстаивали.

В концовке первой половины счет был 18:16 в пользу брестского гандбольного клуба, однако пермяков это решительно не устраивало. Российские игроки провели серию превосходных атак и сумели сравнять счет перед тем, как уйти на перерыв.

В первом тайме одной из самых заметных фигур на площадке был голкипер Бреста Денис Заболотин. Вратарь парировал множество опасных ударов и приносил значительную пользу своей команде.

Триумф Бреста и невероятная игра Заболотина

Во второй половине этой встречи лучше себя демонстрировала белорусская команда. Брестчане еще в начале игрового отрезка захватили преимущество в два мяча и старались сохранять этот разрыв.

Заболотин продолжал творить чудеса в воротах. Мячи пермяков раз за разом попадали в могучего голкипера. Вратарь демонстрировал свое мастерство на радость всем белорусским болельщиками, которые собрались на трибунах.

Одним из ключевых эпизодов оказался семиметровый удар за 5 минут до окончания основного времени. Счет на табло был 32:30 в пользу Бреста. Бросок вышел очень хлестким, но голкипер сумел его парировать. В следующей же контратаке мешковцы сумели забить и обеспечить себе отрыв в 3 мяча.

На последних минутах все были в напряжении. Пермяки включились на полную и всеми силами пытались сравнять счет, однако и этого было мало. Брестская команда обеспечила себе уже слишком солидное преимущество. Единственное, что сумели сделать «медведи» - это обеспечить минимальный разрыв в счете. Итог - 34:33 в пользу Бреста.

Белорусский финал

Благодаря невероятной игре Заболотина, который несомненно является одним из претендентов на звание самого ценного игрока турнира, мешковцы встретятся в финале турнира со своими старыми знакомыми из минского СКА. Впервые в истории Финала четырех трофей будут разыгрывать две белорусские команды.

Пермякам не стоит унывать, у них будет шанс вернуться домой с медалями. В матче за третье место они встретятся с «Чеховскими медведями». Обе игры пройдут 8 июня на стадионе «КСК Арена».

источник: «Советский спорт»
Брестская крепость - Заболотин! Российский вратарь в одного затащил команду в финал
Брестская крепость - Заболотин! Российский вратарь в одного затащил команду в финал
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