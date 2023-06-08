Таких поражений не знал гандбол. На SEHA – Gazprom League задают новые тренды

«Битва берлог» или «Медвежья классика» – как-то так можно окрестить матч за третье место между двумя российскими гегемонами гандбола.

Первый сезон «Чеховских медведей», когда нужно привыкнуть к статусу «вторые». И это после 21 года полнейшего доминирования на отечественной гандбольной сцене. ЦСКА разобрал подмосковных гандболистов на составляющие в финале чемпионата России, и чеховцам оставалось надеяться на престижный турнир SEHA – Gazprom League, где как спасительную пилюлю, можно было урвать «золотое» утешение за провальный сезон. И, вновь, армейский коллектив, только на этот раз из Минска. Белорусский СКА уничтожил россиян в «Финале четырех», отправив в ворота «Чеховских медведей» 34 невероятных мяча. Такого с командой легендарного тренера Владимира Максимова не делал еще никто.

Источник фото: «Советский спорт»

Собратья по медвежьему братству из Перми, не собираясь отрываться от действительности, проиграли БГК «Мешков Брест». Но здесь была борьба до последних капель пота и крови. Последняя дуэль соперников по полуфиналу SEHA – Gazprom League случилась более десяти лет назад, когда в Кубке ЕГФ гандболисты из Бреста не оставили шансов пермякам в обоих матчах. Вот и сейчас сценарий повторился. Всему виной – вратарь Денис Заболотин, который провел матч жизни, совершив рекордные 23 сейва.

С таким грустным бэкграундом подходят к встрече за «бронзу» два российский медвежьих клуба, делая даже матч за третье место – принципиальным сражением.

БОЙКОЕ НАЧАЛО ОТ ЧЕХОВА

Не успело время начать свой отсчет, как уже команды накидали друг другу 5 мячей. Удачливее были «Чеховские медведи», которые минимально повели в счете 3:2. Тягучая манера игры подмосковных гандболистов вызывала крайнее неудобство у пермских парней. Особенно усердствовал в первые пять минут матча Артем Кулак, который под мячи своей команды отдал почти все голевые передачи.

Источник фото: «Советский спорт»

Позиционное нападение команды из Чехова буквально сминало пермяков. Символично, что к 8-й минуте фаворит забросил уже 8 мячей. «Пермские медведи» синем пламенем горели, ответив лишь двумя удачными выстрелами. Не было спасу от бросков Романа Остащенко и Доната Морозова. Даже чеховские гандболисты не ожидали от себя подобной прыти. К 10-й минуте счет уже был разгромным 8:3 в матче SEHA – Gazprom League.

ПОЛНОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ ПОДМОСКОВНЫХ МЕДВЕДЕЙ

К 15-й минуте «Чеховские» не реализовали два подряд семиметровых, но их преимущество и далее не вызывало сомнений. Пермяки постоянно подключали к атакам своего вратаря Андрея Дьяченко, что заканчивалось для них плачевно – голы в пустые ворота. На 18-й минуте первого периода счет стал совсем неприличным 14:6. Рулевому «Пермских медведей» нужно было что-то придумывать, но было видно, что игрокам не хватает эмоций для ожесточенного камбэка.

Вопрос в первом отрезке оставался только один – сколько подопечные Владимира Максимова закидают мячей до перерыва. Это и было главной интригой матча за «бронзу» SEHA – Gazprom League. Кстати, «Чеховские медведи» играли в довольно агрессивный гандбол, будто бы хотели выместить всю злость за прошедшие неудачи по всем сезонным фронтам. Итого, по истечении первого периода на табло горели сумасшедшие цифры доминирования «Чеховских медведей» над «пермскими» – 23:10. Пермская боль… Так плохо пермяки в этом сезоне еще не играли.

Источник фото: «Советский спорт»

ВТОРОЙ ПЕРИОД НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛ

Удел «Пермских медведей» – быть сторонними наблюдателями на банкете «Чеховских медведей». Остащенко и Ермаков продолжали быстрыми отрывами мучить оппонентов. Шоу имени Максимова продолжалось по сценарию первой половины. К 3-й минуте счет был уже 25:12. Те редкие мгновения всплесков пермяков объяснялись исключительно тем, что гандболисты из Чехова по сути все свои задачи в этой игре решили.

Происходящее на площадке напоминало стандартный «Матч Звезд» в любом виде спорта. Зрители любят шоу и многообразие забитых мячей – питерские фанаты гандбола получили всю гамму красивых комбинаций. По игре «Чеховских медведей» можно смело учить юных гандболистов. Деклассировали соперника как по учебнику.

Источник фото: «Советский спорт»

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ИТОГ

К первой трети второго периода чеховцы предоставили определенную свободу действия пермякам и те этим начали пользоваться. К 12-й минуте счет сократился до 28:18. На 20-й минуте самый активный пермский игрок довел цифры разрыва до круглых и красивых 30:20. Очень много для гандбола. Напоследок, фавориты дали чуть подышать голевым воздухом «Пермским медведям». Ну а итоговый счет 40:30 и «бронза» SEHA – Gazprom League абсолютно заслуженно уезжает в Чехов.