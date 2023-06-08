Русский след. Вратарь сборной России и легендарный тренер сделали «Брест» чемпионом SEHA – League

Будем откровенны, не такого золотого матча российский болельщик ожидал в Финале четырёх SEHA – Gazprom League. И ведь ничего не предвещало такого фиаско. Российских медведей развели по сетке. Пермяки встречались с дружиной из Бреста, а флагман отеческого гандбола из Чехова – с минским СКА.

«Армейцы» в этом сезоне вообще стали камнем преткновения для подопечных легендарного Владимира Максимова. В полуфинале Суперлиги проиграли ЦСКА, а на той же стадии в SEHA – League – «армейцам» из столицы Белоруссии.

Нельзя сказать, что парни из Белоруссии были на голову сильнее ведущих российских клубов. Просто были чуть терпеливее, чуть удачливее и напористее. Разрывы в итоговом счёте были минимальны. Пермяки едва не расшибли себе лоб о натуральную стену, в которую превратился вратарь сборной России и «Бреста» Денис Заболотин. В том матче он установил личный рекорд, отразив 23 броска соперников.

И что же остаётся российскому болельщику в сложившихся обстоятельствах? Поддерживать своих. И эти свои в финальном матче есть. Помимо невероятного и харизматичного Дениса, в команде «Мешков Брест» есть ещё один россиянин, за которого поклонник гандбола не может не переживать. Руководит дружиной легендарный Эдуард Кокшаров – олимпийский чемпион 2000 года в составе сборной России. После трёх сезонов в качестве наставника сборной России, Эдуард перебрался в город воинской славы – Брест. И сделал команду чемпионом страны.

Источник фото: «Советский спорт»

И не лишним будет отметить, что на КСК «Арене» преобладают белорусские поклонники гандбола. И отсутствие в финале российских клубов на посещаемости не сказалось. Атмосфера, к слову, по-настоящему домашняя для обеих белорусских дружин.

Матч начался с удачной атаки парней из Бреста, которые открыли счёт в матче. И буквально на третьей минуте матча первый мини-подвиг совершил Заболотин. Денис отразил первый же пенальти. Под восторги немногочисленных российских болельщиков, которые нашли мотивацию и эмоции в главном матче сезона.

Немного любопытных подробностей. У Дениса есть секретная тетрадка, в которую он заносит технико-тактические данные на соперников. На тех игроков, которые бросают семиметровые и чаще остальных атакуют ворота. Второй пенальти в матче Заболотин отразить не сумел, но прочитал направление полёта мяча. Гений земли русской!

Источник фото: «Советский спорт»

Главной дуэлью матча было противостояние лидера СКА Игоря Белявского и «Мешков Брест». Его опекали персонально, без раздумий фолили до момента броска. И Игорь начал ошибаться уже в дебюте. Первый тайм-аут был за Минском, но наладить атакующую игру не получалось. К пятнадцатой минуте установился стабильный разрыв в 3-4 очка (в пользу Бреста). И всё ведь было по делу. Подопечные Кокшарова играли максимально плотно, а минчане позволяли сопернику слишком много вольностей.

А Заболотин продолжал тащить. Словно не было выходного дня. Российский вратарь «Бреста» был в том же огне, что и в поединке с пермяками. В какой-то момент у «армейцев» начали сдавать нервы. Минчане грубили, нервничали и регулярно удалялись. Минск значительно чаще играли в меньшинстве. Да и голкипер СКА команду не выручал. Ругать гандбольных вратарей не принято, но понятие «не потащил» присутствует. Заболотин тащил чаще, чем Егор Стасюк.

В концовке первого тайма Константин Ковалёв, вернувшийся в ворота СКА, сотворил несколько впечатляющих сейвов и вернул команду в игру. Казалось бы, отличный вариант для того, чтобы достать соперника, но на помощь Заболотину пришла лучшая подруга – штанга. Несколько раз именно она отражала броски минчан. Но главное событие случилось за секунду до окончания первого тайма. Дмитрий Камышик с девяти метров через лес рук отправил мяч под перекладину и сократил разрыв в счёте до минимума – 17:19.

Источник фото: «Советский спорт»

После перерыва команды взвинтили темп. И свою игру поймал голкипер СКА Ковалёв. Два умопомрачительных спасения, и разрыв сократился до одного мяча. Куда-то ушёл фарт от Заболотина, появилась нервозность и уже чаще удаляются парни из Бреста. И вот в одной из атак, когда вратаря поменял полевой игрок, парни Кокшарова пропустили в пустые ворота и счёт сравнялся – 21:21! И начались качели.

У Минска нельзя не отметить Дмитрия Камышика. На трибуне за него переживала жена и трёхмесячная дочка. И он как Бэтмен летал по площадке, успевая и в атаке, и в обороне. Ковалёв продолжал тащить, Заболотин отвечал ему сумасшедшими спасениями. Концовка получилась по-настоящему огненной. За 80 секунд до сирены Брест вёл с разницей в один мяч. Для СКА настоящим джокером стал Андрей Пушкин, который просидел на лавке большую часть матча, а когда получил шанс, забросил 3 мяча и отлично отработал в обороне.

Но спасти игру СКА не удалось. В этом шикарном поединке лучше были парни из Бреста. Наш российский вратарь и легенда отечественного гандбола Эдуард Кокшаров увозят из Питера главный приз. Ну и для нас эта победа не стала чужой. Уже второй СКА расстраивает болельщиков Санкт-Петербурга. С победой, Брест! Спасибо за отличный сезон.