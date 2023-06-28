Страшный диагноз русской чемпионки. Муж-итальянец сражается за жизнь любимой

Владлена Бобровникова попала в сборную России уже в зрелом для спортсменов возрасте – дебют в главной команде состоялся аж в 27 лет. Буквально через два года она уже примерила на себя олимпийское «золото».

В дрим-тим патриарха гандбольного цеха Евгения Трефилова девушка попала из клуба «Ростов-Дон». В 2019 году к олимпийскому триумфу Владлена прибавила «бронзу» чемпионата мира в Японии, а на Евро-2020 в Дании стала единственной представительницей России, которую включили в символическую сборную турнира.

Источник фото: РИА Новости

Но в начале нынешнего года у Бобровниковой начались проблемы со здоровьем. Владлена давно замечала, что во время тренировок у нее немеют руки и ноги, но не думала, что все настолько серьезно. Врачи выявили у именитой спортсменки страшное заболевание – лимфома Ходжкина (злокачественное заболевание лимфоидной ткани). Она уже прошла курс химиотерапии и идет на поправку.

Первые признаки недомоганий гандболистка почувствовала перед Олимпиадой в Токио, еще в 2021 году. После проведенных обследований медики обнаружили у Бобровниковой склеродермию. Заболевание, при котором появляются такие неприятные симптомы, как уплотнение кожи, фиброз легких, сердца и поражение желудочно-кишечного тракта. От малейших перегрузок организма у Владлены появлялись сильные спазмы рук и ног. Из-за этого крайне сложно было поставить девушке точный диагноз. В дальнейшем состояние спортсменки продолжало стремительно ухудшаться. В итоге ей пришлось лечь в больницу, где требовалось пройти курс лечения.

Источник фото: соцсеть Владлены Бобровниковой

Далее врачи обнаружили у Владлены лимфому Ходжкина, все это стало похоже на снежный ком, когда одно цепляется за другое, и целый вал проблем со здоровьем не дает возможности нормально жить. Об игре в гандбол и вовсе пока что можно позабыть. Но когда речь идет о жизни, то спортивные амбиции отодвигаются на какой-то надцатый план. Бобровникова уже прошла четыре курса химиотерапии из шести назначенных, и вроде болезнь потихоньку уходит в ремиссию.

Все это время Владлену поддерживает ее итальянский муж Федерико Абис. Абис, который по совместительству – чемпион Италии по плаванию. Ради жены итальянец переехал в Ростов, где супруги открыли свою джелатерию, правда, бизнес довольно быстро прогорел, но мужчина не остановился на этом и чуть позже запустил целую сеть итальянского мороженого.

Источник фото: соцсеть Владлены Бобровниковой

Они вместе воспитывают дочь Арию. Федерико ни на секунду не отходит от своей жены и постоянно поддерживает и помогает в эти тяжелые месяцы. А познакомились они еще 2012 году на дискотеке в ночном клубе. В то время Бобровникова играла за итальянский клуб из города Терамо. Через три года сыграли свадьбу и с этого времени не расстаются. Владлена говорит, что это была любовь с первого взгляда. Испытание временем и невзгодами пара выдержала, а все остальное пустяки, в сравнении с тем, что никогда нельзя купить за деньги.