Дороже олимпийского золота. Русская чемпионка справилась со страшной болезнью

В мае этого года ленты информационных агентств облетела шокирующая новость. Звезда российского гандбола, олимпийская чемпионка 2016 года Владлена Бобровникова сообщила о том, что борется с онкологическим заболеванием. У спортсменки была обнаружена лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы.

По словам Владлены, проблемы со здоровьем у неё начались зимой и она обратилась к врачам. Бобровниковой были поставлены два менее грозных диагноза — синдром Рейно и склеродермия, но на этом её злоключения не закончились. Дискомфорт в области лимфоузлов оказался симптомом куда более серьёзных проблем — и в апреле стало ясно: у Владлены — рак. Врачи порекомендовали девушке завершить карьеру действующей гандболистки и сосредоточиться на лечении.

Источник фото: РИА Новости

В конце мая Бобровникова объявила об уходе из большого спорта, поблагодарив подруг по команде и болельщиков клуба «Ростов-Дон». После этого её ожидали тяжелейшие для организма курсы химиотерапии.

При этом Владлена старалась не терять жизнерадостности. У себя в соцсетях она регулярно сообщала всем, кто переживает за неё, о ходе лечения. Заряд оптимизма, исходивший от чемпионки, был столь силён, что у тех, кто не слишком сведущ в вопросах медицины, могло сложиться ложное впечатление, что Бобровникова всерьёз переживает о своей причёске — из-за предстоящих медицинских процедур ей пришлось побриться наголо. Владлена, отвлекая поклонников и просто неравнодушных людей от грустных мыслей, старательно поддерживала это заблуждение. Но её слова о том, что лишиться волос — это настоящая драма для любой девушки, не давали ответа на вопрос — что же на самом деле творится в её душе?

Владлене пришлось пройти шесть тяжелейших курсов химиотерапии. И это при том, что даже одна такая процедура — очень серьёзное испытание для человеческого организма. И усилия оказались не напрасными. Накануне вечером Бобровникова обрадовала всех, кто знал о том, через что ей пришлось пройти.

Источник фото: соцсети Владлены Бобровниковой

На своей странице в соцсети Владлена написала: «После трех месяцев лечения, шести курсов химиотерапии мне сказали, что на ПЭТ КТ все чисто! Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря». Также Бобровникова выложила видео, под которым почти моментально появились десятки комментариев. Люди из самых разных уголков нашей страны радовались за Владлену и желали ей скорейшего восстановления после непростых процедур. Победительница по жизни взяла верх над самым серьёзным соперником в своей жизни. И вряд ли стоит сомневаться, что после завершения спортивной карьеры Бобровниковой мы ещё не раз услышим о ней только радостные новости. Беда отступила — а значит, очень скоро Владлена расскажет о том, чем она будет заниматься после того, как страшная болезнь осталась позади.