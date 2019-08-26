Гандбол без майки

Предсезонный международный гандбольный турнир «Zvezda handball Cup» прошел в Звенигороде. Мы увидим его глазами нашего cпециального корреспондента Анастасии Дементиевской.

Победу одержали гандболистки тольяттинской «Лады», на втором месте - хозяйки турнира из «Звезды», третье место занял белорусский клуб «Гомель».