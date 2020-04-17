Евгений Трефилов: Думаю, ситуация не успокоится, пока все не переболеют - Советский спорт
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17 апреля 2020 12:44ГандболВолохов Юрий

Евгений Трефилов: Думаю, ситуация не успокоится, пока все не переболеют

Заслуженный тренер России, выигравший с женской сборной по гандболу Олимпиаду в Рио, рассказал, как живет и работает в условиях карантина краснодарская «Кубань».

- Переживаю этот сложный период в своем доме в Краснодаре, - говорит Евгений Васильевич. – Выхожу только в магазин за хлебом, он в тридцати метрах от дома. Взял хлеба - и назад. Есть пропуск на машину, но я за рулем сейчас не езжу.

- В Москве ввели пропуска для людей, которые передвигаются на общественном транспорте.
- По радио сказали, что в Краснодарском крае ни одного заболевшего. Такого не может быть – люди из других регионов прилетали, приезжали. Да, в нашем крае были одними из первых приняты жесткие меры. Пропускали только транзитный транспорт, в город вообще никого не пускали, нет краснодарской прописки – до свидания. Но все равно, так не бывает, чтобы ни одного заболевшего.

Жесткие меры необходимы, я же ведь в группе риска, не только по возрасту. У меня операция была. Два раза в день питаюсь, а вес не уходит, потому что не работаю.

- Как проходит тренировочный процесс в «Кубани»?
- Дистанционно, даем задания - девочки выполняют. Присылают видео, как занимались утром, как вечером. 24 апреля международная федерация что-то скажет по поводу нынешнего сезона. Ведь еврокубки не доиграны. Они все тянут, ждут, когда все успокоится. А я думаю, ничего не успокоится, пока все не переболеют. Это же в геометрической прогрессии разрастается. Один троих заразил, те еще по трое и т.д.

- Без вашей жесткой руки девушки расслабятся…
- Я верю женщинам до тех пор, пока нахожусь с ними в одной комнате. Вышел, дверь закрыл – уже не верю. Я много лет тренирую и скажу так: если взять десять человек, из них только двое могут работать с должным упорством. Еще человека три могут работать, а могут не работать. И еще человека четыре из десяти могут работать только под жесточайшим контролем.

То, что происходит, для спорта это катастрофа. Если четыре-пять дней перерыва в тренировках, уже нужно начинать все сначала. Вот сейчас я девушек держу, а может, лучше их распустить в отпуск и собраться в июне? Для чего мы сейчас готовимся, тренируемся, чтобы они купальники рекламировали? Карантин постоянно продлевают, думаю, мы еще июнь захватим.

- Евгений Васильевич, с вашей энергией сидеть взаперти сущее наказание. Если карантин затянется, сколько выдержите?
- Не знаю, вот с женой иногда цапаемся.

- В Китае статистику опубликовали: из-за карантина число разводов выросло.
- Видел карикатуру – жена вяжет носки, а получается петля для мужа. Ко мне раз в неделю дочь с внуком приходят. Боюсь кого-то заразить, боюсь за детей и внуков – им еще жить да жить.

У меня есть хороший товарищ, ему 75 лет. Так ему дали пропуск на машину, а самому пропуск не дали. Он спрашивает: что же, машина сама поедет? Но это мелочь, давайте все это перетерпим. Главное, чтобы не наступила озлобленность. Недавно у магазина беспризорная собака гавкнула на одного мужичка, он на нее попер. Я замечание сделал, мол, ну что ты так на собачку орешь. Так он на меня попер. Нельзя, чтобы озлобленность нас захлестнула.

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