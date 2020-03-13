Девушка дня. Именинница Анна Вяхирева

В пятницу день рождения отмечает российская гандболистка Анна Вяхирева.

Правую полусреднюю «Ростов-Дона» называют одним из сильнейших игроков мира, за что она получила прозвище «гандбольный Месси».

В составе сборной России Вяхирева стала олимпийской чемпионкой 2016 года и самым ценным игроком турнира в Рио-де-Жанейро.

В 2018 году Вяхирева была признана MVP чемпионата Европы, на котором сборная России дошла до финала. А в прошлом году ее выбрали лучшим правым полусредним розыгрыша Лиги чемпионов и чемпионата мира.

ФОТО: https://www.instagram.com/annavyakhireva13/