Женская сборная России одержала разгромную победу над Камеруном на чемпионате мира

Гандболистки сборной России стартовали с победы на чемпионате мира в Испании, разгромив Камерун со счетом 40:18.

Отметим, что среди россиянок самой результативной стала Юлия Маркова, отправившая в ворота соперниц шесть мячей. У Камеруна больше всего голов забила Каришма Эко (4).

Таким образом, сборная России поднялась на первое место в турнирной таблице группы B. В следующем туре подопечные Людмилы Бодниевой сыграют против Польши. Встреча состоится 5 декабря. В свою очередь, Камерун двумя днями позже проведет матч с Сербией.