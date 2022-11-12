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Эдуард Кокшаров: Не решена проблема ганбольного брака

Капитан сборной России по гандболу, главный тренер «Ростов-Дона» Эдуард Кокшаров прокомментировал матч своей команды со «Звездой».
Эдуард Кокшаров: Не решена проблема ганбольного брака
12 ноября 2022 20:29
автор: Савинова Дарья

«Сегодня провели игру с активной защитой, нам нужны такие матчи. Было бы хорошо, если бы таких встреч было больше, потому что у нас есть свои цели и задачи. Уже говорил, что у нас есть небольшой провал между основным составом и теми, кто выходит на замену. Когда играем основой, зарабатываем хорошую разницу, а после ротации другие игроки еще не готовы поддерживать тот темп, который задает стартовый состав. Работаем над этим. Если бы таких матчей, как сегодня, было больше, мы бы быстрее достигли прогресса.

Настраивались, серьезно разбирали и готовились. Ничего удивительного или страшного не происходило. Знали, что «Звезда» всегда играет до конца независимо от игровой ситуации — этот матч многое нам дал. Было достаточно ошибок, все еще не решена проблема гандбольного брака: потери после неточных пасов в руки соперникам или чистые контратаки. Хорошо, что Вика Калинина нам помогла, был большой запас прочности в воротах. У нас есть, над чем работать. Идем в соответствии со своим планом подготовки. Думаю, будем нивелировать эти моменты и улучшать результативность», - сказал Кокшаров корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Таким образом, сегодня «Ростов-Дон» с перевесом в два мяча победил «Звезду» и занял третье место в таблице чемпионата России 2022/23.

источник: «Советский спорт»
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