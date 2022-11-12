Гандболист Алексей Гумянов назвал игроков ГК «Ростов-Дон» уровнем сборной

Ничья на троих! Как Туктамышева, Акатьева и Муравьева втиснулись в два балла на московском Гран-при

На четвертом этапе Гран-при России после короткой программы лидирует Елизавета Туктамышева. Она на 0,66 опережает Софью Акатьеву и на 1,81 – Софью Муравьеву.