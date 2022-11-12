Гандболист Алексей Гумянов назвал игроков ГК «Ростов-Дон» уровнем сборной

«В «Ростов-Доне» собрано очень много игроков уровня сборной. Настраиваться на такие команды нужно с особым рвением и понимаем того, что ты хочешь сделать. Нужно реализовывать свои моменты. Понятно, что у «Ростов-Дона» есть боевой дух, надежная Вика Калинина. Свои ошибки мы уже знаем, но я их не буду называть. Но то, что видели все — как Калинина спасала ворота, а мы не забивали. Защита у обеих команд была активной. Реализация нас очень сильно подвела. Есть и один плюс: на матч было заявлено 16 спортсменок — все сегодня выступили и получили игровой опыт. Хотелось бы, чтобы менялась психология игроков: чтобы выходили с уважением к сопернику, но при этом с желанием победить, невзирая ни на что», - передает слова Гумянова «Советскому спорту» пресс-служба ГК «Ростов-Дон» .