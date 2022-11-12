Марианна Егорова: Обидно, провалили начало игры

«Всегда настраиваемся только на победу. Провалили начало игры. Реализуй все моменты один на один, исход матча был бы совсем другим. Тяжело играть с такими соперниками, более опытными. В нашей команде все молодцы, мы боремся до конца. Обидно, что в итоге проиграли всего два мяча», - передает «Советскому спорту» слова Егоровой пресс-служба ГК «Ростов-Дон».

Сегодня «Ростов-Дон» с перевесом в два мяча победил «Звезду». Таким образом, ростовчанки вышли на третье место в таблице чемпионата России 2022/23.