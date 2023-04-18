Стало известно, какие версии смерти гандболистки Дивак прорабатываются следствием

Стали известны подробности следствия смерти гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак, умершей после падения с восьмого этажа.

«Следствие рассматривает две версии случившегося - несчастный случай и суицид», - приводит РИА Новости слова источника.

Криминальная версия не рассматривается, так как квартира погибшей была заперта. Напомним, ранее появилась информация, что в квартире предсмертной записки не обнаружено.

Добавим, что Дивак выступала за «Астраханочку» с 2021 года. Она являлась мастером спорта, трехкратным чемпионом России, а также победителем чемпионата Европы в составе юниорской сборной России.