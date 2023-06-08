Борис Сапожников: очень жалко, что люди играют в политику, а не в гандбол

Вице-президент SEHA – Gazprom League Борис Сапожников прокомментировал отказ европейских клубов от участия в турнире.

«В связи с тем, что европейская бюрократия играет больше в политику, чем в гандбол, эти команды к сожалению, провести стыковые матчи не смогли. Мы были готовы, а они нет. Так бывает. Если команда не является на матч, ей засчитывается техническое поражение, поэтому ни о каком втором, третьем, дивизионом финале, речи быть не может. Есть один единственный финал четырех и он уже начался, и закончится здесь сегодня в Санкт-Петербурге. Сюда доставлен кубок переходящий и мы с интересом ждем, какая из белорусских команд сегодня станет чемпионом лиги. Это историческое событие. Дело в том, что такая ситуация, из-за того, что европейская, международная федерации гандбола, олимпийский комитет очень хотят играть в политику. Мы преследуем принцип, что спорт должен быть вне политики. Мы хотим играть в гандбол, развивать его, популяризировать. Чем болельщик здесь отличается от болельщика в Скопе? Ничем! Он любит гандбол и пришел болеть за своих. И вот это является нашим основным принципом. Здесь собрались люди, которые хотят развивать и любят гандбол. Мы в данном случае остались единственной лигой, которая хочет развивать именно гандбол. В этом ключе мы и существуем. Нас нельзя запретить. Мы есть, мы будем, мы будем играть в гандбол», – сказал Сапожников на пресс-конференции.

В финале SEHA – Gazprom League сыграют между собой «СКА-Минск» и «Мешков Брест». Их игра состоится 8 июня в 20:00 мск. Матч «Чеховских медведей» с «Пермскими медведями» за третье место пройдет в тот же день, но начнется в 17:00 мск.