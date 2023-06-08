В Беларуси признали, что их гандбольные команды слабее российских

Глава Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев прокомментировал успех клубов страны в SEHA – Gazprom Leaguе.

Напомним, что 8 июня в финале турнира сыграют «СКА-Минск» и БГК «Мешков Брест».

«Мы увидели, что в целом российские команды , если брать как они играют в высшей лиге, они сильнее белорусских. И только у нас два белорусских клуба: СКА и БГК, которые могут на равных выступать со всеми российскими командами. Остальным надо много работать, чтобы попасть в SEHA-лигу. То, что в финале оказались две белорусские команды, это не значит, что российские клубы слабее, просто так сложилось и те, кто смотрел игры видели, что результат решал один-два мяча, то есть борьба была до самой последней секунды», - сказал Коноплев на пресс-конференции.

Добавим, что «СКА-Минск» победил «Чеховских медведей» (34:32), а «Мешков Брест» - «Пермских медведей» (34:33).

Финал SEHA – Gazprom League начнется в 20:00 мск, матч за третье место - в 17:00 мск.

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